As exigências de Robert Downey Jr. para retornar ao universo Marvel

Robert Downey Jr. está de volta ao universo cinematográfico da Marvel, o chamado MCU. O anúncio surpresa aconteceu diante de milhares de aplausos para um público empolgado na San Diego Comic-Con, no último sábado (27).

Conhecido por interpretar Tony Stark/Homem de Ferro em inúmeros filmes da companhia, entre 2008 e 2019, o ator agora assumirá o papel do vilão Doutor Destino nos próximos dois filmes da franquia "Vingadores": "Vingadores: Doomsday", quinta aventura do time de heróis prevista para maio de 2026, e "Vingadores: Guerras Secretas", previsto para maio de 2027.

Downey Jr. se despediu do MCU em "Vingadores: ultimato", em um arco emocionante envolvendo o sacrifício de Tony Stark para salvar o mundo. Agora, com um Oscar na prateleira (de melhor ator coadjuvante por "Oppenheimer"), o ator retorna ao universo que marcou sua carreira, mas em um papel diferente.

Para convencer o astro, a Marvel não poupou despesas e aceitou várias de suas exigências. Veja alguns dos pedidos de Downey Jr. para retornar à saga produzida por Kevin Feige.

Volta dos Russo

Além da confirmação de Robert Downey Jr. no elenco, a Marvel fez outro anúncio que agradou os fãs. Trata-se da volta dos irmãos Anthony e Joe Russo na direção dos dois longas que estão por vir. A dupla foi responsável por sucessos da casa, como "Vingadores: guerra infinita" e "Vingadores: Ultimato". O retorno foi uma exigência do ator.

Salário multimilionário

Segunda a Variety, os irmãos Russo irão receber US$ 80 milhões para comandar os dois filmes. Para o astro, o salário é consideravelmente maior, informou a revista. Entre salários e bônus, Downey Jr. faturou cerca de US$ 600 milhões na primeira passagem pelo MCU, quando já detinha o maior salário da equipe. Agora, o valor será ainda maior. O astro também inseriu gatilhos em seu contrato, em que ganha bônus quando os filmes atingirem, cada um, as marcas de US$ 750 milhões e US$ 1 bilhão nas bilheterias, metas consideradas baixas diante da expectativa.

Voo privados

Robert Downey Jr. não quer saber de pegar a fila de embarque comum em aeroportos. Durante os períodos de produções e divulgação dos longas, o ator terá direito a voos privados.

Segurança e estrutura

A Marvel também será responsável pela segurança privada do ator durante todo o período da produção. Ao contrário dos últimos filmes, rodados em pontos reclusos da Austrália, os novos serão filmados em Londres, exigindo um maior cuidado com logística e deslocamento com os astros.

Segunda a publicação, Downey Jr. terá ainda direito a um "acampamento de trailers" nos estúdios onde serão feitos os filmes, com uma estrutura física acima dos padrões mesmo para estrelas de Hollywood.

