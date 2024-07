A- A+

CINEMA ''Maníaco do Parque'' ganha o seu primeiro teaser e apresenta detalhes da trama; confira Filme será lançado na Prime Video no dia 18 de outubro

O filme ''Maníaco do Parque'', que traz para a ficção a história de um dos maiores serial killers do Brasil, ganhou o seu primeiro teaser na última segunda-feira (29). Estrelado por Silvero Pereira, a narrativa acompanha os crimes do motoboy Francisco de Assis Pereira, que atacou 21 mulheres e escondeu os corpos delas no Parque do Estado, em São Paulo, na década de 1990.

A trama do longa-metragem, que será lançado na Prime Video no dia 18 de outubro, é ambientada durante a Copa do Mundo da França, em 1998, abordando como Francisco, aproveitava suas horas vagas do seu trabalho como motoboy para realizar os crimes. Ele foi acusado de atacar 21 mulheres e de ter assassinado dez delas.

Em ''Maníaco do Parque'', Elena, uma repórter iniciante começa a investigar os crimes cometidos pelo maníaco, com objetivo de impulsionar sua carreira. A personagem, que é interpretada por Giovanna Grigio, se torna a responsável por revelar detalhes do psicopata na mídia, gerando terror na capital paulista.

O elenco ainda conta com Marcos Pigossi, Xamã, Bruno Garcia, Mel Lisboa, Augusto Madeira, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas. Na prévia divulgada pelo Prime Video na segunda-feira (29) apresentou cenas do Maníaco do Parque sendo preso e a forte cobertura da mídia sobre o caso.

O filme tem direção por Maurício Eça, também responsável pelos filmes ''A Menina que Matou os Pais'' (2021) e ''O Menino que Matou Meus Pais'' (2021), que retratam o caso de Suzane von Richthofen.

Além do longa ficcional, o Amazon Prime Video anunciou uma série documental sobre o mesmo caso, que levará o título ''Maníaco do Parque: A História Não Contada'', também prevista para estrear no ano que vem.

