Taylor Swift comenta atentado contra crianças em aula de dança sobre a cantora na Inglaterra

Taylor Swift disse que estava "completamente em choque", nesta terça-feira, após um ataque com faca em uma aula de dança com o tema da popstar americana em Southport, no norte da Inglaterra, que deixou duas crianças mortas.

"O horror do ataque de ontem em Southport está me consumindo continuamente, e eu estou completamente em choque," Swift escreveu em um post no Instagram sobre o incidente, que também deixou seis crianças gravemente feridas.





"Estou completamente sem palavras para expressar minhas condolências a essas famílias."

