De Zezé di Camargo a Taylor Swift: veja animais que foram adotados por famosos

A- A+

Leia também

• Graciele, Fê Paes Leme, Bárbara Evans, Viih Tube: famosas que falaram sobre o corpo na gravidez

• Davi, Oruam e irmã de Neymar: veja famosos que já "fecharam" partes do corpo com tatuagens

• Além de Zezé Di Camargo, veja outros famosos que recorreram à fertilização in vitro para terem filho

O motivo para se ter um animalzinho de estimação costuma ser o de preencher espaços vazios que outros seres humanos nem sempre conseguem ocupar. Uma opção (entre as mais válidas) é a adoção, ação que é realizada também por muitos famosos.



O sertanejo Zezé di Camargo é um exemplo. Feliz da vida com o pet bagunceiro na fazenda É o Amor, ele vem compartilhando em suas redes o cachorro que vivia nas ruas e que adotou recentemente.

Foi bastidores de um show do cantor em Minas Gerais onde ele encontrou um cachorro. Ele e a esposa, Graciele Lacerda, até alimentaram o cãozinho. “Está passando fome. Você é meu agora, não vou te deixar na rua”, afirmou ele em um vídeo publicado nos stories do Instagram. O casal batizou o animal de Paçoca.

Recentemente, o surfista Pedro Scooby também adotou um cãozinho, encontrado durante um resgate no Rio Grande do Sul, onde atuou como voluntário meses atrás, ajudando a população vitimada pelas chuvas no estado. O ex-BBB trouxe o cachorro, cujo nome agora é Eldorado, para viver com ele e a esposa, Cíntia Dicker, no Rio de Janeiro.





Pedro Scooby adotou cachorro que foi resgatado por ele no Rio Grande do Sul — Foto: Reprodução / Instagram

Além de Scooby, outra ex-BBB também adotou um animalzinho resgatado na tragédia climática no território gaúcho: Camilla de Lucas. “Ele está chegando. Gente, estamos na maior loucura, não dormi essa noite esperando. Do resgate do Rio dos Sinos para o Rio de Janeiro. Rio, seja muito feliz ao lado da sua nova família”, disse ela nos stories do Instagram, ao contar a novidade para os seguidores.

Na lista de famosos que já adotaram um pet estão ainda estrelas internacionais. Taylor Swift, por exemplo, é tutora de Olivia, uma gata que, segundo a lista The Ultimate Pet Rich, é dona de um patrimônio de US$ 97 milhões, o equivalente a cerca de R$ 540 milhões. A cantora Selena Gomez também acolheu três felinos.

Madrinha da ONG Paraíso dos Focinhos, a atriz Paolla Oliveira adotou o cachorro Marley há quase uma década. Ela costuma aparecer com o animal em diversas ocasiões. “Marley me recepciona todo dia com uma alegria que me emociona. Me joguei no chão e registrei esse momento. Ele foi adotado e faz parte da minha vida há mais de 8 anos. Já mudou de casa comigo, já precisou de cirurgia, aprendeu a nadar e já é um velhinho de barba branca. O tempo tá passando pra ele e pra mim. Que bom que nos temos”, disse ela em um story, no Instagram, recentemente.





Paolla Oliveira adotou o cachorro Marley há quase uma década — Foto: Reprodução/Instagram

Veja também

CINEMA "Divertida mente 2": psicólogos explicam como as emoções abordadas refletem a adolescência