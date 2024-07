A- A+

Famosos Veja famosos que já "fecharam" partes do corpo com tatuagens Oruam, MC Livinho e irmã de Neymar passaram por sessão de desenhos corporais; confira lista

O ex-BBB Davi Brito resolveu inovar no visual e de forma permanente. Na última segunda-feira (16), de acordo com o tatuador Gian Lucca, o campeão do reality show da TV Globo realizou a primeira tatuagem, “fechando” o braço direito.





Ele compartilhou o resultado com os seguidores, que ficaram impressionados. O profissional afirmou que “o homem aguentou e conseguiu fechar o braço todo” em apenas uma sessão, com desenhos de um leão, águia e um olho.

Além de Davi, outros famosos, como Oruam, MC Cabelinho, Livinho, Jesus Luz e Rafaella Santos, irmã de Neymar, já fizeram o procedimento de preencher alguma parte do corpo. Confira a lista abaixo.

Oruam

O rapper fechou a metade de seu corpo apenas com tatuagens, também no fim do ano passado. Ele preferiu se submeter à anestesia geral para conseguir passar pela sessão de tatuagem em que fez um enorme desenho corporal, entre outros.



Filho do traficante Marcinho VP, que cumpre pena em prisão desde 1996, o cantor também prestou homenagem ao pai, com uma arte em seu peito.



Amigos, rapper Oruam e o jogador Neymar posam para foto em 2023 — Foto: @oruam__ no Instagram



Como tem sido rotina em algumas aparições e declarações, recebeu críticas por esta tatuagem e não ficou calado: “Vagabundo está falando ‘ele tatuou o Marcinho VP no peito’. Fo##-se. Ele é meu pai por##, meu pai, minha família, amo mais que tudo”.

Rafaella Santos

A influenciadora digital e irmã do jogador de futebol Neymar passou pela sessão de tatuagem, na qual fechou as costas, recentemente, de acordo com publicações da tatuadora Biela Vianna Fernandes no Instagram.



Irmã de Neymar, Rafaella Santos 'fechou as costas' com desenho de leão com borboletas // Instagram/Reprodução





No caso, ela preferiu modificar um desenho corporal que já tinha, nas costas, e para isso cobriu completamente a região com a figura de um leão e duas borboletas. A arte gigantesca conta ainda com o nome das duas sobrinhas da influenciadora. Nas redes sociais, entretanto, a influenciadora recebeu diversos elogios, mas também foi alvo de algumas críticas pela realização do procedimento com sedação.

MC Cabelinho

O funkeiro passou em 2022 por uma sessão de tatuagem, realizada em um hospital do Rio de Janeiro por oito profissionais de saúde dado que ele é outro que usou sedação para o procedimento. A publicação, em que mostrava detalhes do momento, recebeu mais de 2 milhões de curtidas.





E naquela época, o músico já planejava fazer mais tatuagens: “Fé! Agora só faltam as pernas”, disse ele. A arte realizada, que fecha completamente as costas do “pequeno cabelo”, como se refere a si mesmo, mostra o próprio Cabelinho se apresentando em um cenário de favela e com uma multidão de mãos, comemorando. Atualmente, o artista conta com os braços, barriga e peitoral.

Jesus Luz

O modelo, ex-namorado de Madonna, também tem o braço fechado por tatuagens como a de um leão. Ele calcula que os desenhos ocupem cerca de 15% de seu corpo, segundo a revista Quem.



Jesus Luz // Divulgação





Em julho do ano passado, o também DJ e ator realizou duas tatuagens grandes, com temáticas alienígena e angelical, no antebraço e na coxa esquerdos —a sessão durou “cerca de sete horas para os dois tatuadores fazerem as duas tattoos”, disse ele à publicação.

MC Livinho

O funkeiro já realizou várias tatuagens no corpo, como na perna e no braço —estes totalmente preenchidos pelas artes. Nas fotos que publica em seu Instagram, que faz a maioria dos seguidores irem ao delírio, ele ainda mostra ter o pescoço totalmente fechado por vários desenhos.



MC Livinho, em foto na praia, mostra as suas tatuagens — Foto: Reprodução/Instagram





Entre as artes corporais nesta região, o cantor tem, por exemplo, um diamante, uma cruz e a palavra “Eclesiastes”, em referência ao livro bíblico. O membro superior e inferior do artista contém desenhos como o de uma rosa, rostos femininos e a face do ativista americano Martin Luther King Jr.

