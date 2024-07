Veja famosos que usaram sedação para não sentirem dor ao fazer tatuagens

A- A+

Nos últimos dias, alguns famosos surpreenderam os fãs ao mostrar o resultado de sessões de tatuagem.



O cantor Igor Kannário, por exemplo, foi um dos que resolveu fechar o corpo com desenhos; já a influenciadora digital Rafaella Santos preencheu a região das costas com um leão.



Artes enormes assim costumam causar dor. Mas não: eles fizeram os procedimentos anestesiados.

Assim com Kannário e Rafaella, outros famosos já passaram pelo procedimento com sedação —dividindo opiniões nas redes. Veja abaixo alguns exemplos:

ALERTA: Apesar de ser realizado com uma equipe capacitada, há risco em usar uma anestesia geral para um procedimento estético considerado simples. Nesse caso, o risco está na anestesia geral, que é um procedimento delicado e sistêmico, ou seja, que afeta todo o organismo. Antes de realizar a anestesia geral, o paciente precisa passar por uma entrevista pré-anestésica, para avaliar a saúde e ver se há necessidade de suspender medicamentos de uso contínuo.

Rafaella Santos

Irmã de Neymar, Rafaella Santos 'fechou as costas' com desenho de leão com borboletas — Foto: Instagram

A influenciadora digital e irmã do jogador de futebol Neymar passou pelo procedimento nesta semana, de acordo com publicações da tatuadora no Instagram. No caso, ela preferiu modificar um desenho corporal que já tinha, nas costas, e para isso cobriu completamente a região com a figura de um leão e duas borboletas. “Fechamento de costas na minha amiga”, disse a tatuadora Biela Vianna Fernandes, ressaltando que o processo foi realizado “sem dor”.





A tatuagem gigantesca conta ainda com o nome das duas sobrinhas da influenciadora. Nas redes sociais, entretanto, a influenciadora recebeu diversos elogios, mas também foi alvo de algumas críticas pela realização do procedimento. “Tomar anestesia é sempre arriscado. Já tomei três vezes por conta de cirurgias e sei o quão complexo é para o povo banalizar por conta de tatuagem. Se não aguenta a dor, não tatue”, disse uma internauta.

Igor Kannário



Cantor e ex-deputado federal Igor Kannário fez novas tatuagens pelo corpo — Foto: Instagram

A duradoura sessão a que o ex-deputado federal e cantor, com cerca de 1,4 milhão de seguidores no Instagram, se submeteu teve cerca de oito horas. Nas redes sociais, o músico e o estúdio Capone Club, que realizou o procedimento, compartilhou um vídeo mostrando parte do processo que foi realizado no dia 4 de julho. A clínica de cirurgia plástica, onde a técnica foi operada, afirma que esta foi a primeira vez que a sedação foi usada para a realização de uma tatuagem na Bahia.

Nos desenhos, o artista prestou homenagens à esposa e ao filho e inseriu uma imagem de Jesus, em uma região que ainda estava vaga, na barriga. “Igor tem muitas tatuagens no corpo e precisava refazer muitas, a gente pensou em fazer sem a sedação, mas isso seria inviável, porque além de ser demorado, seria um processo extremamente dolorido. O que foi feito em oito horas, normalmente, duraria umas 25, porque é muito mais rápido tatuar com o cliente sedado”, disse Boca Tatuador ao portal g1.

Boydemais

Influenciador digital Boydemais fez novas tatuagens após ser sedado pela equipe médica — Foto: Instagram

No início deste ano, o influenciador digital Victor Carlos — ou, o Boydemais, como ficou conhecido nas redes — foi outra celebridade a se submeter a tal procedimento para conseguir passar pela sessão na qual o seu corpo recebeu várias tatuagens. No Instagram, ele compartilhou imagens da preparação médica para o processo, que durou cerca de 8 horas e teve, além dos tatuadores, anestesistas e uma equipe médica a postos caso fosse necessário.

“O fechamento do braço foi do Dragon Ball. São vários personagens do Dragon Ball porque eu sou fã da saga. O fechamento das costas foi uma blusa de frio, representando os Relíquia, que é a minha tropa de BH. Os crias da favela que usam essa roupa muito, os que gostam muito dessas roupas. Eu tatuei esse moletom nas costas como uma homenagem. Como uma gratificação pelos Relíquia terem me abraçado, o estilo de BH ter gostado da minha pessoa e mudou minha vida e minha carreira”, contou ele, mostrando as tatuagens.

DJ Gustavo O Brabo

DJ é sedado para realizar tatuagem. — Foto: Reprodução / Instagram

No fim do ano passado, o cantor compartilhou com os seguidores a experiência de quando se submeteu a uma anestesia geral para realizar uma tatuagem na região da barriga. Ao todo, a sessão havia durado cerca de 9 horas. No X (ex-Twitter), o artista também foi alvo de críticas de internautas que tanto criticaram o DJ por “não aguentar” a dor da tatuagem, como por uma suposta banalização de procedimentos médicos delicados e que carregam riscos, como a anestesia geral.

“Muito brabo mesmo o querido, não aguenta nem fazer uma tatuagem”, brincou uma internauta com o nome do DJ. Já uma outra pessoa disse que “virou moda brincar” com anestesia geral: “Um procedimento invasivo que pode resultar em uma PCR (parada cardiorrespiratória)”.

Oruam

Oruam mostra tatuagem que fez para o pai, no peito — Foto: Reprodução

O rapper fechou a metade de seu corpo apenas com tatuagens, também no fim do ano passado. Ele preferiu se submeter à anestesia geral para conseguir passar pela sessão de tatuagem em que fez um enorme desenho corporal, entre outros. Filho do traficante Marcinho VP, que cumpre pena em prisão desde 1996, o cantor também prestou homenagem ao pai, com uma arte em seu peito.

Como tem sido rotina em algumas aparições e declarações de Oruam, ele recebeu críticas pela tatuagem com o pai. Não gostou das manifestações e rebateu: “Vagabundo está falando ‘ele tatuou o Marcinho VP no peito’. Fo##-se. Ele é meu pai por##, meu pai, minha família, amo mais que tudo”. Alguns internautas ainda apontaram que outros desenhos faziam referência a traficantes conhecidos, com atuação no Rio de Janeiro.

Jesus Luz



Jesus Luz — Foto: Divulgação

Em julho do ano passado, o modelo, ex-namorado de Madonna, também preferiu não sentir qualquer tipo de dor para fazer as tatuagens (que ele calcula ocuparem cerca de 15% de seu corpo, segundo a revista Quem). Na ocasião, o também DJ e ator realizou duas tatuagens grandes, com temáticas alienígena e angelical, no antebraço e na coxa esquerdos.

“Ao todo, demorou cerca de sete horas para os dois tatuadores fazerem as duas tattoos. Mas tudo foi feito em um hospital, com sedação, acompanhado pelos médicos”, disse à publicação. Ele ainda ressalta que era um procedimento arriscado: “Antes passei por consulta dermatológica, avaliação clínica, fiz exames de sangue preparatórios. Porque é algo que envolve risco e precisa ser feito por profissionais”.

MC Cabelinho

O funkeiro passou ainda em 2022 pelo procedimento, que contou com oito profissionais de saúde em um hospital do Rio de Janeiro. A publicação, em que mostrava detalhes do momento, recebeu mais de 2 milhões de curtidas. E naquela época, o músico já planejava fazer mais tatuagens: “Fé! Agora só faltam as pernas”, disse ele. A arte realizada mostra o próprio Cabelinho se apresentando em um cenário de favela e com uma multidão de mãos, comemorando.

Apesar de ter sido considerada uma novidade pelos fãs do cantor, o procedimento já havia sido realizado outras vezes. Alguns seguidores ficaram surpresos ao saberem desta possibilidade.

