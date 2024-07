A- A+

Famosos Após Iza revelar traição de Yuri Lima, fãs da cantora invadem redes do Mirassol Vídeo foi publicado pela cantora dez minutos antes do volante entrar em campo, pela Copa Paulista

O efeito do anúncio feito por Iza nas redes sociais, no qual revelou a traição cometida por Yuri Lima e a separação do jogador, do qual está grávida da primeira filha, chegou ao perfil do Mirassol, clube no qual o volante joga. Instantes da partida contra o Grêmio Prudente, fãs da cantora fizeram uma invasão para mostrar o apoio a ela.

Yuri foi titular e capitão da equipe neste compromisso da Copa Paulista, e marcou um gol no segundo tempo. Porém, os usuários encheram os comentários para que ele sequer jogasse. "Vocês deveriam tirar esse YURI. Como pode ele TRAIR a mulher mais linda deste Brasil e grávida", questionou um internauta.





Comentários de fãs de Iza numa publicação do Mirassol — Foto: Instagram

A publicação já passa dos 3.600 comentários. A partida desta noite se iniciou às 19h, cerca de dez minutos após Iza ter vindo a público que havia descoberto que Yuri Lima a traía, mesmo estando grávida de Nala, sua primeira filha.

Logo após o empate por 2 a 2 entre Mirassol e Grêmio Prudente, novamente os fãs foram aos comentários do perfil do clube para comentar sobre a situação envolvendo o jogador, que privou as interações em sua própria conta.





Comentários de fãs de Iza numa publicação do Mirassol — Foto: Reprodução

"Se fosse a Iza, comprava o time e demitia ele (Yuri)", escreveu uma usuária. "Sabe o que também chegou ao fim? O relacionamento de Yuri Lima", disse outra pessoa, brincando com a expressão referida ao final de jogo.

