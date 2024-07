Yuri Lima entra em campo logo após Iza anunciar término, como capitão do Mirassol, faz gol e pênalti

A- A+

Agora ex de Iza, o volante Yuri Lima, do Mirassol, marcou um gol no jogo que acontece logo após a cantora ter divulgado um vídeo no qual anuncia o término do casal, por conta de uma traição do jogador.

A equipe do interior paulista recebe o Grêmio Prudente nesta quarta-feira, em compromisso da fase de grupos da Copa Paulista.

Yuri entrou em campo como titular e capitão da equipe. Só que este é um torneio estadual paralelo à Série B do Brasileirão.

O Mirassol está nas duas competições e disputa a Copa Paulista com time alternativo.

O gol saiu aos 16 minutos do segundo tempo, quando o Grêmio Prudente vencia por 1 a 0. Após um escanteio em que a bola pingou na área, o camisa 5 virou um chute na área e empatou. Neste momento, o encontro está empatado em 2 a 2.

Este foi o primeiro gol do volante na temporada, e seu segundo gol na carreira, iniciada em 2013, que tem 225 jogos.

Veja o momento do gol:



Informacão: Yuri Lima acaba de marcar um gol. o SEGUNDO da carreira do volante. Mirassol B empata em 1 a 1 com o Grêmio Prudente pela Copa Paulista. pic.twitter.com/Iy4OQWGO04 — João Pedro Fragoso (@jotapfragoso) July 10, 2024

A partida desta noite se iniciou às 19h, cerca de dez minutos após Iza ter vindo a público que havia descoberto que Yuri Lima a traía, mesmo estando grávida de Nala, sua primeira filha.

— Eu e Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal. Queria parar por aqui e pedir só pra vocês respeitarem meu momento, porque, afinal de contas, estou grávida. Nunca na minha vida inteira imaginei passar por isso. Mas acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores. Um circo mesmo — afirmou Iza.

Se Yuri ficou sabendo término antes da partida, ou mesmo no intervalo, não se abalou e fez um gol, o que não é comum em seu tempo no futebol profissional, que inclui passagens por clubes grandes como Fluminense e Santos. Porém, ele comemorou de maneira protocolar.

