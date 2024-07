A- A+

Traição Após separação de Iza, Yuri Lima, do Mirassol, volta a marcar e supera jejum de oito anos; veja gol O atleta de 29 anos, que foi acusado de traição pela cantora, está no time B do Leão disputando a Copa Paulista

O anúncio da separação da cantora Iza com o jogador Yuri Lima, do Mirassol, tomou conta das redes sociais nesta quarta-feira (10). A artista revelou que foi traída enquanto está grávida do filho fruto do relacionamento com o atleta.

Curiosamente, enquanto a repercussão do vídeo divulgado por Iza está em alta, Yuri Lima estava atuando com o time B do Mirassol pela Copa Paulista.

O volante marcou um dos gols do duelo contra o Grêmio Prudente que terminou empatado em 2 a 2. Yuri Lima voltou a marcar após oito anos de jejum.

O último tinha sido marcado quando ele defendia o Santos em 2016. Veja o gol:

Informacão: Yuri Lima acaba de marcar um gol. o SEGUNDO da carreira do volante. Mirassol B empata em 1 a 1 com o Grêmio Prudente pela Copa Paulista. pic.twitter.com/Iy4OQWGO04 — João Pedro Fragoso (@jotapfragoso) July 10, 2024

Yuri Lima no Mirassol

Yuri Lima chegou ao Mirassol em 2023. Na atual temporada, aos 29 anos, o volante tem apenas cinco jogos no Leão.

Ele sofreu uma lesão na fascite plantar e passou dois meses longe dos gramados.

Além do Mirassol, Yuri Lima passou na carreira por Santos, Fluminense, Cuiabá e Juventude.

Iza acompanhando Yuri Lima em jogo do Mirassol enquanto estavam namorando. Foto: Marcos Freitas/Ag. Mirassol

Quando ainda estavam num relacionamento, Yuri chegou a levar Iza para acompanhar o Mirassol. A primeira vez foi no dia 1º de fevereiro de 2023, no confronto do Paulistão entre o clube do interior paulista e o Palmeiras.

Fim do relacionamento de Iza e Yuri Lima

A cantora Iza surpreendeu seus fãs e toda a web ao anunciar, nesta quarta (10), em sua conta no Instagram, que se separou do jogador Yuri Lima, de quem espera sua primeira filha.

“Eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal. Queria, enfim, parar por aqui, e pedir só para vocês respeitarem o meu momento. Afinal, estou grávida.



Mas eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores. Um circo mesmo.”

No vídeo, Iza revela que foi traída por Yuri Lima. “Ele me traiu. Eu não acredito que estou falando isso”, disse.

