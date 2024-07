Yuri Lima: saiba quem é o jogador que traiu Iza, grávida de 6 meses

A- A+

“É que eu sou cheia de querer alguém” está no verso inicial de “Exclusiva”, do último álbum de Iza, lançado no ano passado. A cantora dedicava a música ao jogador de futebol Yuri Lima, de quem anunciou nesta quarta-feira (10) o término do relacionamento. Grávida da primeira filha, Nala, ela gravou um longo vídeo em que afirma que o atleta a traiu.

Em um show em Fortaleza, capital cearense, no último fim de semana, a cantora fez questão de se declarar a ele. “Te amo, amor”, ela disse na ocasião. Iza havia assumido o namoro com Yuri, que atua pelo Mirassol, no ano passado —o casal estava junto desde o réveillon.

O meia de 29 anos tem passagens por Santos e Fluminense e recentemente foi contratado pelo Mirassol, de São Paulo. Segundo o portal Transfermarkt, Yuri tem passe no mercado do futebol de aproximadamente € 600 mil, algo em torno de R$ 3,52 milhões.

Paulistano, Yuri começou a carreira na escolinha do Audax, de Osasco. Ele se desenvolveu nas categorias de base do clube e foi emprestado ao Palmeiras entre 2013 e 2014, onde jogou no sub-20.

De volta à equipe de origem, fez sua estreia profissional em 2015, aos 20 anos. No dia seguinte à estreia, um novo empréstimo: passou a jogar no Audax do Rio, em um intercâmbio facilitado pela direção da equipe, que tem o mesmo dono, onde ficou por um ano.

Yuri voltou para seu time de origem, onde ganhou a titularidade com o treinador Fernando Diniz, na campanha que levou o Audax para a final do Paulistão pela primeira vez na história.

Em seguida, mais um empréstimo: desta vez, teve como destino o Santos, onde permaneceu por três temporadas, e foi contratatado em definitivo um ano e meio após o início do tempo emprestado. Ele balançou a rede uma vez em 55 oportunidades, e disputou a Série A e a Libertadores. Ao contrário do que aconteceu no pequeno time, ele teve poucas oportunidades como profissional.

Do Santos, Yuri foi para o Fluminense, onde a história foi parecida: inicialmente em um contrato de empréstimo, o jogador teve seu passe negociado de forma definitiva cerca de um ano com o clube.

Ele conquistou a titularidade sob o comando de Marcão, mas sua passagem no futebol carioca também foi rápida. Do Tricolor, o meia foi emprestado duas vezes, primeiro para o Cuiabá, em 2021 e no ano passado para o Juventude. Ao final da temporada, que culminou com o rebaixamento, o treinador Celso Roth pediu a contratação em definitivo, mas o acordo não prosseguiu.

