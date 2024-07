A- A+

Traição Yuri Lima, Neymar, Militão: veja os famosos que traíram mulheres grávidas A experiência dolorosa vivida pela cantora, no entanto, não é rara entre mulheres grávidas

A cantora Iza, de 33 anos, anunciou nesta quarta-feira (10) que seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima acabou. "Não somos mais um casal", disse Iza em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Iza está grávida de sete meses de uma menina, Nala, do relacionamento com o jogador. A experiência dolorosa vivida pela cantora, no entanto, não é rara entre mulheres grávidas.

Yuri Lima, de 29 anos, jogador do Mirassol, é o mais novo nome em uma lista que reúne jogadores como Neymar e Eder Militão, atores como Eddie Murphy e empresários milionários como Flavio Briatore.

Eder Militão

A influenciadora que namorou e teve uma filha com o jogador, acusou Militão de tê-la traído mais de uma vez durante a gravidez de Cecília.

Na reta final da gestação, Karoline expôs o zagueiro do Real Madrid e da seleção brasileira, afirmando que ele curtia na noite enquanto ela sofria com dores. o relacionamento terminou com dois processos de Militão contra Karoline por supostos danos morais.

Neymar

A influenciadora e o jogador anunciaram o primeiro filho em abril de 2023. Dois meses depois, ele publicou uma carta aberta em suas redes sociais confirmando os rumores de traição e pedindo desculpas a Bruna. Mavie, a filha dos dois, nasceu em outubro de 2023.

A influenciadora Fernanda Campos disse em entrevista ao portal Metrópoles que teria ficado com Neymar na véspera do Dia dos Namorados, em São Paulo, e expôs supostas mensagens que teriam sido trocadas entre os dois, desde a Copa do Mundo do Catar, em novembro de 2022.

"Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado", diz Neymar na carta aberta. "Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos", continuou o jogador. "Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade".

"Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. Sempre nós. Te amo", finalizou.

Eddie Murphy

Um dos atores mais famosos da década de 1980, por conta de filmes como "Um Tira da Pesada" e "Um príncipe em Nova York", Eddie Murphy traiu a cantora Mel B, ex-Spice Girl, enquanto ela estava grávida da primeira filha do casal. Murphy e Mel B namoraram por alguns meses, e Angel em 2007. Na época, o ator negou a paternidade, que foi comprovada após exame de DNA.

Flavio Briatore

O magnata da Fórmula 1, Flavio Briatore, vivia um relacionamento com a supermodelo alemã Hedi Klum quando descobriram a gravidez, em 2003. Logo depois, Klum descobriu uma traição de Briatore e terminou o relacionamento.

Ainda durante a gestação, Klum conheceu o cantor Seal e os dois engataram um namoro que adotou a pequena Leni legalmente em 2009. Briatore, ao contrário, nunca participou da vida da criança.

Heidi klum e Seal ficaram casados durante sete anos e tiveram mais três filhos.

