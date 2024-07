A- A+

A experiência para ser mãe ocorre de maneira diferente para cada mulher, especialmente quando se fala sobre as transformações pelas quais o corpo passa até a hora definitiva do nascimento.



Nos últimos dias, por exemplo, Viih Tube detalhou como tem sido o processo para ela. Esposa de Zezé di Camargo, Graciele Lacerda também fez relatos sobre a sua gestação ainda inicial recentemente.





Veja abaixo o que cada uma delas, além de outras celebridades, fala sobre o processo da maternidade:

Viih Tube

Mãe da pequena Lua Di Felice, de 1 ano, a influencer está passando mais uma vez pela experiência da gestação. Atualmente com seis meses, ela usou o Instagram para mostrar as mudanças que vem tendo no próprio corpo.



“Diariamente estou sentindo mudanças no meu corpo e o mais engraçado é comparar as mudanças dessa gestação, com a gestação da Lua. Eu tenho tido muitas olheiras, algumas espinhas, meu cabelo não tem caído e está bem forte, mas se tem uma coisa que se manteve em ambas gestações foram as estrias”, contou ela.

Graciele Lacerda

A jornalista, esposa do sertanejo Zezé di Camargo, revelou há poucos dias que está grávida. Entretanto, a gestação já tem cerca de três meses. Nesses primeiros meses, ela já notou algumas transformações corporais e comentou com os seguidores: “Meu peito está um absurdo. Essa blusa era mais tampadinha. Agora, está no limite. Meus seios cresceram muito. Depois, foi a bunda. Meu Deus do céu, não sei onde vou parar”, contou ela, que ainda citou enjoos que vem sentindo ao longo do período inicial da gravidez.

Fernanda Paes Leme

Mamãe de Pilar, que acaba de completar três meses, a atriz também relatou as mudanças que vinham ocorrendo com o corpo durante a gravidez.





“Tudo está com um peso maior, inclusive eu. O quadril alargou muito, os peitos estão imensos. A minha bunda... Como ela cresceu, e muita celilute. Tudo vai mudar e não estou só falando dos padrões de beleza, mas de coisas hormonais, de como se reconhecer no espelho”, disse ela, em stories do Instagram, nos quais compartilhava experiências da gravidez com os seguidores.

Bárbara Evans

Mãe da filhota Ayla, de 2 anos, a modelo passou no ano passado pela gestação dos gêmeos, Álvaro e Antônio. Em novembro, quando já estava às vésperas do nascimento dos pequenos, ela contou que não sentia tantas transformações no corpo, além, é claro, da barriga: “Eu não me sinto enorme. Sinto que assim que os bebês saírem volto rapidinho ao meu peso. Nessa gestação estou grande por eles mesmo, não engordei tanto. Estou super bem”, respondeu a uma fã que relatava diversas mudanças, o que classificava como supostas “imperfeições”.

Michelle Loreto

Mãe de uma filhinha de oito meses, a Aurora, a apresentadora do “Bem-estar”, da TV Globo, também teve o seu momento de falar sobre como o próprio corpo estava em um período no qual passava por grandes mudanças. “E o corpo vira um bagulho muito louco, viu? Tava tudo bem. De um dia pro outro: Dor na lombar? Temos. Refluxo intenso? Temos. Noites péssimas de sono? Temos. Barriga pesando? Temos. Rinite da grávida? Temos. Inchaço? Temos! Pressão subindo? Temos também”, disse ela, que havia compartilhado uma foto do barrigão com os fãs.

