Congelamento de óvulos: conheça famosas que se submeteram ao procedimento

A- A+

A atriz Mariana Ximenes contou, durante uma mesa de conversas na 10ª edição do Power Trip Summit que congelou seus óvulos aos 35 anos.

— Sempre quis ser mãe, tenho uma vontade louca. Mas tenho vontade de alcançar isso através de um pacto de amor, o que não foi possível até agora. Tenho 43 anos e ainda não aconteceu. Mas tive esse recurso de tecnologia que me deu muita tranquilidade — revelou a atriz.

O congelamento de óvulos é uma estratégia de preservação da fertilidade para mulheres que decidiram adiar a gestação seja por motivos pessoais, emocionais, financeiros ou profissionais. A idade é um fator preponderante quando o assunto é fertilidade.





A queda na fertilidade feminina começa após os 30 anos e fica mais acentuada após os 35 anos. Isso acontece porque a mulher já nasce com todo o estoque de óvulos que será utilizado durante toda a vida reprodutiva. Por isso, o ideal é que o procedimento seja realizado o mais cedo possível, de preferência, até os 35 anos. Isso aumenta as taxas de sucesso de uma futura gravidez. Confira outras famosas que realizaram o procedimento:

Juliette

A cantora e ex-bbb Juliette, no início do ano disse que fez o procedimento. Em suas redes sociais, ela mostrou que tomou cerca de três injeções de hormônios diferentes por dia, entre elas, Elonva, utilizado como estímulo ovariano em tratamentos de infertilidade, e Orgalutran e Gonal.

Aos 34 anos, Juliette compartilhou a notícia do congelamento dos óvulos no início de fevereiro. Segundo ela, a decisão veio a partir da vontade de ter liberdade com o desejo de ser mãe. "Não sei se eu já comentei com vocês que eu vou começar o processo de congelamento de óvulos, porque a gata já está com 34 anos e eu quero ter liberdade", explicou.

Carla Diaz

Na mesma época, a atriz Carla Diaz também usou as redes sociais para dizer que tem o sonho de ser mãe. "Um dos meus desejos é ser mãe. É um sonho meu. Não sei quando e como será, mas, em busca de realizar esse desejo, eu realizei o processo de congelamento de óvulos!! E descobri um mundo nesse contato com especialistas da área", disse ela.

Dados compilados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a pedido do GLOBO mostram que o número de congelamentos entre brasileiras cresceu 76,3% de um modo geral nos três anos, chegando a 13.879 ciclos no ano passado –, porém é mais acentuado entre aquelas com menos de 35 anos.

Paula Fernandes

A cantora Paula Fernandes congelou os óvulos durante a pandemia de Covid-19 e disse que realizou o procedimento para não se arrepender no futuro. “Acho que a cada dia que passa as mulheres estão demorando mais para serem mães, para se dedicarem as outras atividades. Tenho muito show para fazer, então acho que está bom do jeito que está por enquanto", comentou.

A cantora Ana Carolina e as influenciadoras digitais Mariana Goldfarb e Gabriela Pugliesi, bem como a atriz Paolla Oliveira também já fizeram o procedimento.

Como é feito o congelamento de óvulos?

Todo o processo leva aproximadamente três semanas. Os estágios iniciais são semelhantes aos do processo de fertilização in vitro, incluindo: uma a duas semanas de pílulas anticoncepcionais para desativar temporariamente os hormônios naturais; 9 a 10 dias de injeções de hormônio para estimular os ovários e amadurecer vários óvulos.

Depois que os óvulos amadurecem adequadamente, eles são removidos com uma agulha colocada na vagina sob orientação de ultrassom. Este procedimento é feito sob sedação intravenosa e não é doloroso. Os óvulos são congelados imediatamente em um processo chamado criopreservação, em uma temperatura de -196ºC.

Quando a paciente está pronta para tentar a gravidez, o que pode acontecer vários anos depois, os óvulos são descongelados e é feito o procedimento de fertilização in vitro. Esse óvulo é fertilizado com um único espermatozoide e o embrião é transferido para o útero.

Veja também

SUCESSO Fãs de Taylor Swift fizeram o chão tremer em seus shows na Escócia