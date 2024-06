A- A+

Famosos Além de Preta Gil: veja cinco famosos que já sofreram com pedras nos rins Entre as principais causas de cálculo renal estão a pouca ingestão de água e o consumo contínuo de comidas com muito sal e proteínas

A cantora Preta Gil foi internada na Clínica São Clemente, no Rio de Janeiro, na última sexta (7), devido a uma infecção urinária provocada por um cálculo renal.



Segundo a assessoria da artista, ela passa bem e em breve voltará aos compromissos profissionais.

O cálculo renal, conhecido popularmente como pedra nos rins, é uma doença originada na acumulação de substâncias minerais dentro do sistema urinário.



Pouco a pouco elas se solidificam e formam cristais, os quais causam dor intensa ao se movimentarem. Os cálculos de oxalato de cálcio, ácido úrico, estruvita e fosfato de cálcio são os mais comuns.





Entre as principais causas de cálculo renal estão a pouca ingestão de água, o que torna a urina mais concentrada e a ingestão contínua de comidas com muito sal e proteínas. Preta gil, entretanto não foi a única famosa a ficar internada e sofrer com as dores das pedras nos rins. Veja outros famosos que sofreram com a condição:

Bruno Gagliasso

Durante as gravações da novela “O Sétimo Guardião” o ator Bruno Gagliasso teve uma crise renal e precisou ser internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele passou por uma cirurgia para retirar as pedras nos rins.

O quadro é lembrado por dores terríveis na lombar e abdômen que, dependendo da intensidade, chegam a ser comparadas à dor do parto sem anestesia. Além disso, é possível ter vômitos, desmaios e cólicas extremamente fortes.

Alexandre Nero

Alexandre Nero também precisou se afastar das gravações da novela “Travessia” depois de sofrer uma crise renal. Pelas redes sociais, ele contou que teve “a pior dor que já sentiu na vida”. O cálculo renal, ou pedras nos rins, é um problema comum, com cerca de 150 mil casos por ano no Brasil e afeta principalmente os homens.

Isa Scherer

A atriz e filha do ex-nadador brasileiro Fernando Scherer, o Xuxa, Isa Scherer, também revelou que ´sofreu com as dores do cálculo renal e se surpreendeu quando recebeu o diagnóstico, pois segundo a própria, bebia cerca de 3 litros de água por dia.

Felipe Andreoli

O apresentador Felipe Andreoli também precisou fazer uma cirurgia para retirar as pedras. Ele contou que já tinha tido a condição antes, mas não com dores tão intensas. "Literalmente chorei de dor. Fui medicado, ia tentar expelir na urina só que a dor era muito forte e voltei ao hospital. Diz que é o mais perto que o homem chega de um parto.Tá doido. A gente não aguenta”, brincou na época.

Andressa Urach

A influenciadora Andressa Urach também passou por cirurgia de emergência para fazer a retirada de cálculos renais.

Nos Stories, do Instagram, Andressa contou que precisou ser internada às pressas para ser operada. "Estou passando aqui para tranquilizar vocês. Fiquei internada porque fiz uma cirurgia de emergência para retirar cálculo renal. Já fui operada, o cálculo já foi retirado e está tudo bem. Agora vou para casa", iniciou. A modelo revelou que os cálculos que estavam bloqueando a uretra foram quebrados e retirados.

Como o cálculo renal provoca uma infecção urinária?

Ao viajarem pelo trato urinário, os cristais tendem a provocar diversos problemas. Um deles é quando ficam presos e interrompem a passagem da urina. As bactérias e outros microrganismos presentes no líquido estacionado podem se multiplicar e causar uma infecção urinária.

O inverso também pode ocorrer: bactérias presentes no sistema urinário devido a episódios decorrentes desta infecção são capazes de causar a formação de cálculos renais.

Sintomas do cálculo renal

Ainda que, em alguns casos, o cálculo permaneça assintomático quando o cristal permanece no rim, caso ele se mova pelo trato urinário, pode causar sintomas graves. São eles:

Dor intensa, que se irradia na região da lombar (nas costas) até a virilha;

Náuseas e vômitos;

Febre;

Infecção de urina de repetição;

Sangramento na urina.

