Preta Gil é internada e cancela show neste sábado (8), no Rio

Uma das atrações do Presença Festival, na noite deste sábado (8), no Circo Voador, na Lapa, no Rio de Janeiro, Preta Gil foi internada na noite dessa sexta e cancelou sua participação no evento.



Em um comunicado em suas redes sociais, o festival carioca anunciou que a cantora está em tratamento de uma infecção urinária gerada por um cálculo renal.

"Comunicamos que infelizmente a cantora Preta Gil não poderá fazer seu show hoje (08/06 - sábado) no Presença Festival, pois precisou ser internada na noite de ontem para tratamento de uma infecção urinária gerada por um cálculo renal. Preta está bem e recebendo os cuidados médicos. Desejamos uma rápida melhora e agradecemos demais pela parceria. Torcemos para que você esteja conosco em uma próxima oportunidade, Preta Gil", destacou o evento no comunicado.

Em sua terceira edição, o Presença Festival celebra o Mês do Orgulho LGBTQIA+ no Circo Voador com shows de Gaby Amarantos, MC Soffia e O Baile Todo neste sábado. Completam a programação a DJ Sô Lyma e o ball Aquaglam Ninja Ball.

