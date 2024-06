Lulu Santos passa mal e cancela shows deste fim de semana; Preta Gil também é hospitalizada

A- A+

O cantor Lulu Santos cancelou as apresentações que faria neste sábado (8) no festival João Rock, em Ribeirão Preto (SP), e neste domingo (9), no evento Salve o Sul, no Allianz Parque, em São Paulo.



Segundo informou a assessoria do evento, Lulu Santos passou mal em sua casa, no Rio de Janeiro, e deu entrada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.



Também no Rio, a cantora Preta Gil foi hospitalizada nessa sexta-feira e cancelou show deste sábado.





O quadro de saúde de Lulu Santos é considerado estável. Por orientação médica, ele deve ficar em observação nas próximas 48 horas.



Lulu Santos está rodando o Brasil com sua turnê "Barítono". Ele tem shows marcados em Sorocaba (14/6), Campinas (15), Brasília (28) e Goiânia (29). No entanto, por ora, somente os shows deste fim de semana foram cancelados.

