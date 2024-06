A- A+

Semanas após a morte de Anderson Leonardo, cavaquinista e vocalista do Molejo, parentes do sambista e ex-integrantes do conjunto disputam na Justiça o direito de uso do nome do grupo.



Segundo o jornal Extra, as desavenças começaram quando os membros remanescentes negaram que Leo Bradock, filho do ex-vocalista, assumisse o lugar do pai na banda, além de não quererem mais ter a carreira gerida pela empresa criada por Anderson Leonardo. O conflito parece longe de ser resolvido, mas não é caso isolado entre celebridades.

Confira abaixo uma lista de casos mais emblemáticos de brigas envolvendo celebridades e antigas parcerias.

Simone e Simaria

Em 2023, Simone Mendes lançou sua carreira solo e gravou o audiovisual "Cintilante". O projeto foi muito bem recebido pelo público e pela crítica especializada e rendeu a ela prêmios em duas categorias do Prêmio Multishow e a faixa "Erro gostoso" foi a terceira música mais ouvida do Brasil no Spotify. Mas a nova fase da carreira veio em decorrência de constantes brigas que teve com a irmã Simaria.





Simone e Simaria — Foto: Divulgação

Em meados do ano passado, Simone e Simaria decidiram que não seriam mais uma dupla. Simaria revelou que estava cansada do trabalho e que visões profissionais diferentes das duas geraram desentendimentos. Ela disse ainda que era recriminada por Simone por ser ela mesma. "Tudo que vou fazer, sou discriminada pela Simone. 'Cala a boca, não faz isso, fica quieta'. Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?", disse em entrevista ao site Metrópoles.

Mas na mesma ocasião Simaria garantiu que mesmo que se desentendessem nos palcos, a relação familiar seguia boa. "A irmandade é eterna". No entanto, meses depois, alguns rumores de que as duas não estavam se falando começaram a aparecer na mídia. Simone disse que sua porta está sempre aberta e que foi Simaria quem parou de responder suas mensagens.

Kyra Gracie x as tias

A campeã mundial de jiu-jitsu, Kyra Gracie, está em uma briga judicial contra as tias, Kenya e Hanna Gracie, respectivamente a presidente e a vice-presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Rio. A lutadora deseja acessar o quadro completo de filiados da federação, assim como os balancetes financeiros da gestão da entidade.



Kyra Gracie — Foto: Reprodução/Instagram

Num primeiro momento, Kyra conseguiu uma liminar favorável às demandas, no entanto, a desembargadora Maria da Glória Bandeira de Mello reverteu a decisão, pois avaliou que como a atleta não é uma das filiadas da federação, ela não poderia solicitar tais informações. Segundo informou Lauro Jardim, colunista do Globo, o racha entre elas acabou gerando atritos dentro da família, portanto, agora os parentes estão divididos entre Kyra e Kenya.

Larissa Manoela x os pais

No ano passado, Larissa Manoela revelou um conflito com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, que levou ao rompimento da relação. Os pais da artista eram os responsáveis pela carreira da filha desde que ela começou a trabalhar, aos 4 anos. Em maio de 2023, no entanto, ela anunciou que a mãe não iria mais gerenciar sua carreira. A atriz chegou a renunciar a um patrimônio milionário que acumulou em 18 anos de carreira devido à briga.





Silvana Taques e Larissa Manoela — Foto: Reprodução/Instagram

Poucas semanas depois, a atriz anunciou o lançamento da Mimalissa, empresa destinada ao gerenciamento de carreiras. No comunicado, Larissa ainda informou que assumiria a partir daquele momento sua própria carreira.

Gabriel Medina x Simone Medina

Quem também já teve problemas com a mãe foi o surfista Gabriel Medina. Em 2020, a família do atleta não aprovava o casamento com Yasmin Brunet e tinha ‘medo’ da influência da modelo na carreira do esportista. A richa familiar chegou à Justiça.





Gabriel Medina com a mãe, Simone Medina — Foto: Reprodução Instagram

Sócia na empresa de gerenciamento esportivo do filho, Simone recorreu às autoridades sobre o não pagamento de seu salário, que o surfista tinha parado de repassar. Em acordo, ficou decidido que a família ficaria com alguns imóveis, mas não poderia mais ‘explorar comercialmente a imagem do filho’. Medina e Yasmim se separaram e, hoje, mãe e filho já convivem bem novamente.

Britney Spears x James Spears

Após 13 anos sob tutela, a cantora Britney Spears tinha sua vida e carreira administradas pelo pai, James Spears. Os bastidores dessa briga judicial são revelados na série documental "Jamie vs Britney: o Julgamento da Família Spears". Jamie Spears passou a ter o controle financeiro e pessoal da cantora após a filha atacar um paparazzi em um posto de gasolina, em 2008. Em 2021, a cantora pôde retomar o controle pessoal e comercial da sua carreira.





Jamie Spears e Britney Spears — Foto: Reprodução

João Augusto Liberato x Rose Miriam

Desde a morte do apresentador Gugu Liberato, a viúva Rose Miriam e João Augusto Liberato estão em lados opostos da disputa pela herança do apresentador Augusto Liberato, o Gugu, morto em 2019. O filho do casal defende que o pai optou por não destinar seus bens à ex-mulher no testamento.





João Augusto Liberato, Rose Miriam, Sofia e Marina — Foto: Reprodução / Instagram

Juliette x Rodamoinho

Após sair vencedora do Big Brother Brasil 21, a paraibana assinou contrato com a empresa Rodamoinho, fundada por Anitta. No entanto, após o lançamento de um EP, a parceria se desfez, por conta de acusações de plágio que marcaram este trabalho.

Na época, três das seis faixas do álbum tinha os mesmos nomes de canções do grupo Boogarins, de Goiás. Depois, Manu Gavassi em entrevista ao Acessíveis Cast, revelou incômodo com as similaridades do single "Quase Não Namoro", fet com Marina Sena, com o seu som Gracinha.

Além disso, também ocorreu uma acusação relacionada ao single Magia Amarela, com Duda Beat, duramente criticado nas redes sociais por possíveis semelhanças com AmarElo, do rapper Emicida. Após dois anos de parceria, Juliette e a empresa romperam o relacionamento. No entanto, a cantora segue sua amizade com a artista e empresária Anitta.

Teresa Cristina x Uns e Outros Produções e Filmes

Desde 2022 a cantora Teresa Cristina e a Uns e Outros Produções, da empresária Paula Lavigne, estão em disputa judicial, que corre na 22ª Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).





Teresa Cristina — Foto: Divulgação

A artista alega que não lança trabalhos inéditos devido a um acordo de cessão de direitos, assinado em 2017. Como detentora das composições, a Uns e Outros Produção diz que cumpriu todos os pagamentos e é a intérprete quem se recusa a assinar documentos importantes para a exploração comercial das canções. Assim, a briga foi parar na justiça.

Teresa e a empresa de Paula Lavigne teriam assinado um contrato de gerenciamento artístico com produção de shows para apresentações. Em 2017, um novo contrato dedicado à cessão e à transferência de Teresa Cristina dos "direitos patrimoniais sobre a totalidade das obras musicais e lítero-musicais de sua autoria ou coautoria criadas na vigência do contrato", foi assinado. Teresa repassou a Uns todas as suas composições novas ou possíveis lançamentos que viesse a fazer para qualquer artista ou para o lançamento do próprio álbum. O contrato é até 2027.

