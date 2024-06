Eles voltaram! Lembre casais famosos que reataram e passarão o Dia dos Namorados juntos

A- A+

É Dia de Namorados! Dia que encontrar a pessoa amada e celebrar os momentos juntos. Mas relacionamentos sempre têm suas complicações e, no caso de alguns casais, foi preciso separar para depois se reencontrar em um novo momento.

Decidimos relembrar alguns casais que reataram recentemente e que, após uma crise em suas relações, devem passar o Dia dos Namorados lado a lado. Confira!

Dado Dolabella e Wanessa Camargo

Wanessa Camargo e Dado Dolabella — Foto: Reprodução Instagram



Esse casal tem história. Os dois namoraram no início dos anos 2000. Depois, passaram 18 anos separados até reatarem em 2022. A partir daí, viveram uma relação sem muita exposição até o início de 2024, quando a cantora entrou para o "BBB 24". Após deixar o programa, em razão de uma expulsão, Wanessa voltou a pedir um tempo para o amado. Mas a separação durou bem menos dessa vez.

— Tive essa atitude (de pedir um tempo no relacionamento) pelo turbilhão de informações que recebi (ao sair do "BBB"). Não conseguia processar. Precisava ter tempo para olhar o que foi dito e tomar minha própria decisão. Depois, nós dois voltamos a conversar. Quando existe amor, vontade de ficar junto, evoluir o relacionamento, vale a pena retomar. A gente ainda tem muita lenha para queimar — disse Wanessa em entrevista recente ao EXTRA.

Luan Santana e Jade Magalhães



Luan Santana e Jade Magalhães mantiveram relacionamento por uma década, até 2020 — Foto: Reprodução/Instagram

Luan Santana e Jade Magalhães ficaram juntos por 12 anos até terminarem o noivado em 2020. Quatro anos depois, no início de 2024, reataram a relação. No intervalo em que estiveram afastados, o cantor chegou a ficar noivo de Izabela Cunha, de quem se separou em maio do ano passado. Já Jade não assumiu nenhum relacionamento publicamente no período.

Ana Castela e Gustavo Mioto



Ana Castela e Gustavo Mioto — Foto: Reprodução Instagram

A relação entre Ana Castela e Gustavo Mioto tem sido de idas e vindas, mas muitas declarações de amor. O casal assumiu romance em junho de 2023. Em setembro anunciaram o término para voltarem pouco mais de um mês depois. Em janeiro de 2024, uma nova separação. Em maio, lá estavam eles juntos novamente.

MC Ryan SP e Giovanna Roque





MC Ryan SP reata namoro com Giovanna Roque, com quem tem a filha, Zoe — Foto: @imcryansp no Instagram

Pais da pequena Zoe, nascida em dezembro do ano passado, MC Ryan SP e Giovanna Roque confirmara que reataram recentemente após uma separação polêmica repleta de rugas públicas no ano passado. Os dois se separaram pouco após o chá de revelação de Zoe, em julho de 2023, quando a postura do funkeiro causou polêmicas nas redes, quando ele não comemorou com a parceira o resultada da revelação. A volta foi com declaração pública:

“Você sempre me disse que esse era seu maior sonho. Não sou bom sendo romântico mais por vocês sou capaz de tudo. Obrigado por realizar meu sonho de ser papai bebê. Quem diria em o rei da revoada arrumou uma família… É isso né. Meus amigos, prometo não ser pau mandado”, escreveu Ryan ao compartilhar com os seguidores uma série de fotos ao lado de Giovanna.

Neymar e Bruna Biancardi



Neymar mostrou detalhes do batizado de Mavie, sua filha com Bruna Biancardi — Foto: Reprodução Instagram

O jogador de futebol Neymar tem sido visto recentemente com Bruna Biancardi despertando rumores de uma reconciliação. Além dos encontros em razão da filha Mavie, batizada recentemente, os dois têm aparecido em compromissos sociais, o que vem gerando burburinho entre os fãs do casal. Será que passarão o Dia dos Namorados lado a lado?

