O primeiro Dia dos Namorados a gente nunca esquece: veja os casais recém-formados

A- A+

Leia também

• Dia dos Namorados: qual é a origem da data? Historiadores explicam

• Dia dos Namorados: veja 12 músicas brasileiras para demonstrar seu amor

• Eles voltaram! Lembre casais famosos que reataram e passarão o Dia dos Namorados juntos

A frase é clichê, mas o fato é que o amor está realmente no ar, especialmente nesta quarta (12), Dia dos Namorados. Para alguns casais, que passam a data pela primeira vez juntinhos, a ocasião deixa de ser um mero numeral no calendário para ser uma oportunidade de celebrar a união e cumplicidade.

Alguns famosos estão nesta lista de casais que se assumiram romance recentemente e vão passar a data coladinhos. Veja abaixo alguns deles:

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral

O casal se conheceu durante a participação no Big Brother Brasil 24, no qual terminou no pódio do reality show da TV Globo. Os dois demoraram quase cem dias confinados até o primeiro beijo, mas, depois que rolou, em 11 de abril, a cinco dias da final, não se largaram mais.



Os ex-'BBB's Isabelle Nogueira e Matteus vão passar o primeiro Dia dos Namorados juntos — Foto: Reprodução/Instagram

Mariana Goldfarb e Rafael Kemp

A modelo assumiu romance com o empresário, o primeiro após término com Cauã Reymond, em 26 de maio. Em uma publicação no Instagram, ao responder perguntas dos seguidores, ela mostrou uma foto com o co-fundador da marca de bolas Nannacay, coladinhos. Desde então, compartilha momentos na praia e em outros lugares.



Mariana Goldfarb e Rafael Kemp — Foto: Reprodução/Instagram

Bianca Comparato e Rafaella Caniello

A atriz e a estilista assumiram o romance em abril deste ano. E a confirmação veio por meio de uma foto na qual aparecem grudadinhas, no maior amor: “É um dos nossos tantos dias. Infinitos sejam eles com você”, disse a designer à época.



Bianca Comparato e Rafaella Caniello assumiram romance em abril de 2024 — Foto: Reprodução

Sabrina Sato e Nicolas Prattes

O casal assumiu o relacionamento oficialmente em fevereiro deste ano, em pleno carnaval carioca, após rumores nas redes sociais. Depois, os dois apareceram juntinhos em vários momentos e trocam mensagens carinhosas nas redes.



Sabrina Sato assumiu namoro com Nicolas Prattes — Foto: Reprodução Instagram

Gisele Bündchen e Joaquim Valente

A supermodelo brasileira confirmou o namoro com o seu treinador de jiu-jitsu, Joaquim Valente, em março deste ano, após muitos meses sem se relacionar desde o término com o jogador da NFL Tom Brady. “Esta é a primeira vez que vejo alguém que era meu amigo. É muito diferente. É muito honesto e muito transparente”, disse ela, em entrevista ao jornal americano The New York Times.



Gisele Bündchen e Joaquim Valente, em ensaio fotográfico — Foto: Divulgação

Johnny Massaro e Miguel Ferrari

Os atores se conheceram durante as filmagens de “Máscaras de oxigênio (não) cairão automaticamente”, da HBO, cuja estreia está marcada para 2024. A partir disso, os artistas foram vistos em público se divertindo no carnaval carioca e já viajaram juntos.



Johnny Massaro e Miguel Ferrari — Foto: Reprodução

Anna Hickmann e Edu Guedes

A apresentadora definitivamente virou a página após o término conturbado com o empresário, Alexandre Correa, e assumiu namoro com o colega de trabalho, de quem era amiga havia 20 anos. Os dois estão tão sintonizados que já compraram uma casa em São Paulo, avaliada em R$ 4,5 milhões, e que será o ninho do casal.



Ana Hickmann e Edu Guedes — Foto: Reprodução/Instagram

Lucy Alves e Indira Nascimento

O casal confirmou publicamente o romance também no carnaval carioca deste ano. De acordo com o jornal Extra, entretanto, as atrizes já estavam juntas havia alguns meses. Nas redes sociais, preferem a discrição, mas ainda assim compartilham alguns momentos juntinhas com os fãs.



Indira Nascimento e Lucy Alves — Foto: Reprodução / Instagram

Ivy Moraes e Arthur Picoli

Os ex-BBBs que participaram, respectivamente, das edições 20 e 21, foram vistos juntos durante o cruzeiro “On Board Festival”, que aconteceu em março deste ano. Depois do evento, começaram a se conhecer melhor. O influenciador digital pediu a ex-sister em namoro no fim de abril com um buquê de flores.



Os ex-'BBB's Arthur Picoli e Ivy Moraes vão passar o Dia dos Namorados juntos pela primeira vez — Foto: Reprodução/Instagram

Gigi Hadid e Bradley Cooper

Após três meses de especulações, o ator de “Nasce uma estrela” e a modelo confirmaram o relacionamento. Os boatos sobre o namoro de Cooper e Hadid já haviam começado em outubro do ano passado, quando eles foram vistos juntos pela primeira vez, jantando em Manhattan.



Gigi Hadid e Bradley Cooper // Reprodução/Twitter

Icaro Silva e 'VidaFodona'

O ator e o diretor de cinema, que se apresenta pelo codinome “VidaFodona”, anunciaram o namoro também neste ano. No Instagram, eles mostram vários momentos juntinhos e compartilham interesses em comum: “Dormir vendo ‘Rick e Morty’, jogar ‘Fortnite’, comer minissonhos” são só algumas das atividades que gostam de fazer juntos.





Icaro Silva e VidaFodona — Foto: Reprodução

MC Daniel e Lorena Maria

O funkeiro paulista anunciou o relacionamento com a empresária carioca em maio deste ano. E já admitiu ter traçado planos para realizar com a também modelo: ele revelou que tem o desejo de ter um filho ainda neste ano de 2024 — “se Deus quiser”, disse.





Affair de MC Daniel, Lorena Maria é modelo, empresária e influenciadora digital — Foto: @badgallore e @mcdaniell no Instagram

Veja também

celebridade Chico Buarque vai celebrar 80 anos em Paris com filhas, sete netos e a mulher