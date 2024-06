A- A+

amor Dia dos Namorados: veja 12 músicas brasileiras para demonstrar seu amor Do Samba ao Hip Hop e da MPB ao Rock, confira faixas perfeitas para embalar a data

O Dia dos Namorados chegou e independente do programa escolhido por cada casal, ou "mood" que se encontram, uma coisa temos que concordar — com a música certa qualquer momento se torna único.



Então, nessa data especial, é importante saber o que colocar naquele instante de fazer uma surpresa, um charme, carinho... declarar seu amor. Por isso, elaboramos uma lista com 12 músicas brasileiras para acompanhar este 12 de junho.





Como cada casal possui um jeito particular de ser, a inspiração vem das multifaces do Brasil, com músicas que contemplam diferentes estados de ânimo e situações vividas. Confira a lista abaixo:

Eu Amo você (Silvio Rochael e Cassiano)

Com letra simples, mas carregada de sentimento, essa música ficou eternizada na voz de Tim Maia. O artista de voz potente e presença singular deixou registrado para sempre uma versão perfeita para aquelas pessoas que são mais intensas e pretendem compartilhar todo seu amor e desejo nesse dia dos namorados.

Um Amor Puro (Djavan)

"Um Amor Puro" é uma das obras mais conhecidas de Djavan. O artista é considerado um dos principais compositores da história da Música Popular Brasileira e ficou famoso pelas suas diversas formas de apresentar o amor. Nesta canção, Djavan retrata um amor incondicional e pronto para superar qualquer obstáculo. Assim, essa acaba sendo uma boa pedida para quem nutre esse sentimento por outra(s) pessoa(s).

À Primeira Vista (Chico César)

Essa é uma música para quem acredita naquela paixão repentina e avassaladora. "À Primeira Vista" traz um cotidiano corriqueiro que deixa de ser ordinário, para ser tomado pela entrega, dedicação, amor e paixão.

Minha Namorada (Carlos Lyra e Vinicius de Moraes)

Essa vai para quem gosta de fazer poesia sobre o amor e com ele também. Escrita por Vinicius de Moraes, "Minha Namorada" retrata todo o encantamento do eu lírico pela pessoa amada e apresenta o seu desejo de que seja sua companhia para vida. Então — sabe aquela pessoa que você gostaria de namorar, mas ainda não namora? Essa é a música perfeita para o pedido que mudará sua vida.

Amor Calmo (João Martins)

Não existe Brasil sem samba e nem samba sem Brasil, por isso, na nossa lista não poderia faltar esse gênero tão marcante. Em "Amor Calmo", o o compositor João Martins apresenta o desejo de um amor com tranquilidade, companheirismo e cumplicidade, mantendo a confiança e o fogo da paixão.

Menina Bonita (Fino Coletivo)

Para quem pretende ter um pouco de balanço e poesia nesse Dia dos Namorados, "Menina Bonita" pode ser a trilha sonora ideal. Feita pelo Fino Coletivo, grupo original do Rio de Janeiro, a melodia é fluida como o balanço das ondas cariocas e a poesia dita o ritmo do momento com muita atenção, carinho e sorrisos.

Só Sei Dançar Com Você (Tulipa Ruiz)

Essa é para ficar na lista dos casais onde um dos amantes é mais quieto ou acredita não ser da dança, mas quando se junta com sua cara-metade a noite vira uma criança. Com leveza e alegria, "Só Sei Dançar Com Você" promete arrancar boas gargalhadas apaixonadas.

Te Faço um Cafuné (Mariana Aydar)

Nesse dia dedicado ao dengo, não poderia faltar um forró para ser dançado com muita harmonia. "Te Faço um Cafuné" é para quem não está conseguindo conter a alegria nesse dia, não sabe se dança, se canta, se dança e canta ou sorri.

Inconsequente (Drik Barbosa)

Um dos gêneros musicais que mais cresce no Brasil nos últimos anos é o Rap. Logo, para os amantes do ritmo que desejam se declarar nesta data, vai uma dica com ritmo e poesia.

Luz dos Olhos (Nando Reis)

Interpretada por diversos artistas e eternizada na voz de Cássia Eller, "Luz dos Olhos" é mais uma que entra na lista de declarações de amor.

Sinônimos (Claudio Noam e Cesar Augusto)

Claro que não podia faltar um sertanejo na nossa lista, assim, trouxemos um clássico que está no repertório da dupla Chitãozinho e Xororó. Conhecida em todo o Brasil, "Sinônimos" é uma provocação aos sentimentos que o amor pode provocar no ser humano. Então, se você passar pela montanha-russa sugerida pela canção e continuar desejando a mesma pessoa, saiba que é um ótimo sinal.

Só nós 2 (Detonautas)

Vivemos tempos em que os burburinhos gerados nas redes sociais se tornaram temas de debate sobre saúde mental e emocional. A ideia do que o outro pensa sobre você e seus pares parece ter tomado maior significado e é justamente contra essa importância do julgamento de outras pessoas é que surge "Só nós 2", com letra empolgante e que descreve uma relação onde o casal se basta, ela pode ser uma excelente bandeira de amor.

