Dia dos Namorados 2024: veja lista de alimentos afrodisíacos para o dia 12 de junho

Eis que a data mais quente do ano está chegando! O Dia dos Namorados, amanhã (12), turbina as vendas no comércio, lota, restaurantes, e é a desculpa perfeita para dar uma apimentar na relação.

E quando o negócio é aquecer, um assunto nunca sai de moda é comida afrodisíaca.

Segundo o médico Christian Aguiar, formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e especialista em medicina natural e suplementação, os alimentos afrodisíacos são assim chamados porque, geralmente, contêm nutrientes que podem aumentar a produção de hormônios sexuais.

Logo, esses alimentos são automaticamente associados ao aumento do desejo e da intimidade.

“Alguns alimentos considerados afrodisíacos também podem ter efeitos psicológicos ou placebo, evocando associações de prazer e romance. Além dos benefícios nutricionais, a apresentação e o ritual de consumo desses alimentos também podem estimular os sentidos”, afirma dr. Christian.

Confira alguns alimentos afrodisíacos mais comuns, segundo o médico:

Chocolate

Especialmente o tipo amargo, contém feniletilamina (PEA), uma substância que o corpo libera quando estamos apaixonados, e serotonina, que pode melhorar o humor. Além disso, o chocolate escuro é rico em antioxidantes que promovem a saúde geral.

Morango

“Os morangos são conhecidos pelo seu sabor doce e pela sua aparência vibrante. São ricos em vitamina C, que é importante para a produção de hormônios sexuais e neurotransmissores no cérebro. Além disso, podem ser combinados com chocolate para uma dupla afrodisíaca e deliciosa”, aponta o especialista.

Ostras

Os bivalves são conhecidíssimos pelas possíveis propriedades afrodisíacas. O médico explica que as ostras são ricas em zinco, um mineral essencial para a produção de testosterona, o que pode aumentar a libido tanto em homens quanto em mulheres. As ostras também aumentam o teor de dopamina, um neurotransmissor que aumenta a sensação de prazer.

Melancia

A melancia contém citrulina, um aminoácido que pode aumentar os níveis de óxido nítrico no corpo, ajudando a relaxar os vasos sanguíneos e melhorar a circulação sanguínea. Isso pode ajudar na excitação sexual e na performance.

Gengibre

O médico Christian Aguiar também aponta o gengibre com potencial afrodisíaco. A raiz pode aumentar a circulação sanguínea e a temperatura corporal, o que pode ajudar a melhorar a sensação de prazer e excitação.



