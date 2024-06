Date perfeito: confira ao que assistir juntinhos neste Dia dos Namorados

A- A+

Que o dia 12 de junho é a data mais romântica do ano, ninguém duvida. O Dia dos Namorados, seja em um luxuoso salão de baile do século XIX ou em uma acolhedora cidade pequena, a celebração do amor pode ser ainda mais especial com séries e filmes que prometem arrancar suspiros.

A Folha de Pernambuco reuniu dicas para maratonar em casa, que vão desde romances clássicos a dramas modernos, garantindo opções que podem combinar com diferentes momentos e emoções.

Dia dos Namorados



Com a realeza

Para quem deseja se perder em cenários históricos e se encantar com amores que desafiam as convenções, ''Bridgerton'' (Netflix) é a escolha ideal.

Esta série leva o espectador à sociedade londrina do século XIX, onde os Bridgertons e outras famílias aristocráticas navegam pelos mares turbulentos dos arranjos sociais, dos segredos e, claro, do romance. A opulência dos bailes, a beleza dos figurinos e o fervor das paixões fazem de ''Bridgerton'' um banquete visual e emocional.

Para uma visão mais contemporânea, ''Young Royals'' pode ser uma boa pedida. A trama segue o príncipe Wilhelm enquanto ele luta com as expectativas reais e suas próprias emoções ao se apaixonar por um colega em um internato. A série sueca aborda temas de identidade, pressão social e descoberta pessoal, se tornando um reflexo poderoso das dificuldades que acompanham o amor jovem em um cenário de privilégio e responsabilidade.

Crédito: Divulgação | ''Young Royals'' da Netflix

Amor e recomeços

Para aqueles que preferem uma narrativa mais próxima da realidade, com uma pitada de aconchego e drama, ''Virgin River'' (Netflix) é uma escolha certeira.

A série segue Melinda Monroe, que, buscando um novo começo na vida, se muda para a pequena cidade de Virgin River. Lá, ela encontra não apenas desafios profissionais e pessoais, mas também uma chance para o amor.

A beleza das paisagens e a profundidade dos personagens fazem de ''Virgin River'' uma série que conforta e inspira, mostrando que, às vezes, o coração encontra seu lar nos lugares mais inesperados.

Por outro lado, ''Antes do Amanhecer'' (Max) oferece uma visão mais intimista do romance. A história de Jesse e Celine, dois jovens que se encontram em um trem e decidem explorar Viena juntos durante uma noite mágica, é um tributo ao poder das conexões instantâneas e das conversas profundas.

O filme captura a efemeridade e a intensidade do amor que floresce sem aviso, com diálogos longos e reflexivos que permanecem na memória do espectador. O filme tem duas sequências.

Crédito: Divulgação | ''Antes do Amanhecer'' se passa em Viena

Já ''Modern Love'' (Prime Video) explora uma diversidade de conexões humanas em Nova York. Cada episódio, baseado em uma coluna do The New York Times, apresenta uma história diferente de amor, desde os encontros fortuitos até os amores que sobrevivem às adversidades da vida moderna.

Com um elenco de peso, que já contou com uma das estrelas de Hollywood Anne Hathaway, e narrativas que refletem a complexidade das relações humanas, a série aborda o amor em suas várias formas. É perfeita para quem aprecia uma abordagem mais fragmentada e realista sobre como o amor se manifesta no caos cotidiano.

Drama

Se a procura for por uma história mais dramática e madura,''Cenas de um Casamento'' (Max) oferece uma narrativa que explora o amor sob uma luz mais crua e emocionalmente carregada.

A minissérie traz uma interpretação honesta das complexidades do matrimônio. Inspirada no clássico de Ingmar Bergman, os episódios exploram os altos e baixos de uma relação ao longo dos anos, desnudando as alegrias e as dores que acompanham o compromisso de compartilhar a vida com outra pessoa.

Veja também

FAMOSOS Cauã Reymond diz que seus cães foram vítimas de envenenamento: "Uma maldade"