A- A+

Bares e restaurantes Bares e restaurantes estão otimistas para movimento no Dia dos Namorados e festas Juninas Com a proximidade das datas comemorativas, o setor se prepara para atender à demanda dos consumidores durante as celebrações

Leia também

• Ceasa inaugura Pátio do Milho, que vai atender população durante 24h a partir de segunda (10)

De acordo com pesquisa recente feita pela Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) em Pernambuco, a situação econômica do setor de alimentação fora do lar revela um cenário de expectativas otimistas para as próximas datas comemorativas.

A perspectiva é de que, com estratégias bem estabelecidas e foco na qualidade dos serviços, as empresas possam aproveitar o potencial dessas datas festivas para impulsionar seus negócios e satisfazer os clientes ávidos por experiências gastronômicas.

Os dados da pesquisa, que foi feita de 20 a 27 de maio, indicam que 82% dos empresários entrevistados têm a expectativa de um desempenho melhor em comparação com o ano anterior para as vendas do período. Para 74% deles, o aumento no faturamento deve ser de até 30% em relação às datas em 2023.

Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco, destaca que "o Dia dos Namorados é tradicionalmente uma data forte para o setor, e este ano os empresários estão otimistas. Quem preparar sua casa para a data com promoções, decoração e música deve fazer bons negócios."

Apesar das expectativas positivas, o setor ainda vive momentos de dificuldade, indica o estudo, pois 29% dos estabelecimentos não conseguiram ajustar os preços com relação à inflação nos últimos 12 meses e 25% registraram prejuízo em abril.

Numeros da pesquisa:

- 49% das empresas têm dívidas em atraso, sendo que 67% devem impostos federais, 47% empréstimos bancários, 43% impostos estaduais, 37% encargos trabalhistas e previdenciários, 33% taxas municipais, 29% estão com o aluguel atrasado, 26% devem a fornecedores de insumos e 26% a serviços públicos (água, gás, energia elétrica).

- 82% dos empresários do setor de alimentação fora do lar em Pernambuco esperam faturar mais no Dia dos Namorados deste ano em comparação com o ano passado. Para 74% deles, o aumento deve ser de até 30% em relação ao mesmo período do ano anterior.

- 29% dos estabelecimentos não conseguiram aumentar os preços nos últimos 12 meses, enquanto 65% realizaram reajustes conforme ou abaixo da inflação, e apenas 6% reajustaram acima da inflação.

- 25% das empresas registraram prejuízo em abril, 39% ficaram em equilíbrio e 36% realizaram lucro. Além disso, 49% afirmaram que o faturamento de abril foi menor que o de março, enquanto apenas 28% relataram ter sido maior.

Veja também

OURO Ouro fecha em queda, após PBoC suspender compras e com payroll dos EUA acima do esperado