Ceasa inaugura Pátio do Milho, que vai atender população durante 24h a partir de segunda (10)

A- A+

Com a chegada da época que agita o Nordeste, o São João, o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), no Curado, Zona Oeste do Recife, inaugurou o Pátio do Milho, local que promove a venda desse alimento. A abertura se deu na manhã desta sexta-feira (7).

A partir da segunda-feira (10), milhares de pernambucanos de todas as partes poderão aproveitar o Plantão do Milho, para adquirir o alimento em qualquer quantidade. Ele é o protagonista das receitas dedicadas à época junina.

Essa medida visa atender à alta demanda típica da época do São João, quando o milho-verde se torna o principal produto nas tradições culinárias das festas juninas.

O plantão funciona 24 horas, até o dia 23 de junho. Já no dia de São João, 24 de junho, não haverá expediente no Ceasa-PE, mas os clientes terão até o meio-dia para comprar as espigas que desejarem.

Segundo o presidente do Ceasa-PE, Bruno Rodrigues, junho é o mês de mais movimento no local, e os preços da mão de milho, que contém 50 unidades, custa entre R$ 30 e R$ 50. Ele conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco e contou as expectativas de venda para a época do São João 2024.

O presidente do Ceasa-PE, Bruno Rodrigues | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“Estamos na melhor expectativa possível. A gente acha que vai superar a casa dos 11 milhões de espigas vendidas, um aumento de mais de 10% em comparação ao ano passado. Para isso, investimos muito em infraestrutur, limpeza, segurança e iluminação, para bem receber a população", declarou.

Investimentos

Para ampliar a experiência de comerciantes e consumidores durante o Plantão do Milho do São João 2024, o Ceasa-PE implementou uma série de melhorias na infraestrutura interna. Foram implantadas duas novas entradas para carros pequenos e utilitários no Portão 05, que conta com um estacionamento próximo, facilitando ainda mais para os visitantes.

Também foi construída uma via expressa para a entrada dos caminhões, e duas novas entradas para o romaneio de produtos, com a inauguração da nova balança de pesagem, totalizando três acessos para os carros de transporte de mercadorias.

Crescimento nas vendas de milho no Ceasa

Entre janeiro e junho deste ano, houve um aumento de 5,85% na oferta do produto em comparação com o mesmo período de 2023. Essa crescente na disponibilidade de milho-verde resultou em uma redução média de 7,14% no preço por 50 espigas, tornando o produto mais acessível para os consumidores que vão aproveitar o São João

Origem do milho

A maior parte do milho-verde comercializado no Ceasa-PE durante o mês do São João vem de Pernambuco, representando 93% da oferta total. Os principais municípios fornecedores são Passira (23,92%), Ibimirim (15,31%), Amaraji (11,96%), Bezerros (9,57%), Gravatá (9,57%), Vitória de Santo Antão (8,61), Pombos (6,70%), Belo jardim (4,78), Lagoa de Itaenga (4,78%) e outros (4,78). Adicionalmente, uma parte do milho-verde é proveniente dos estados vizinhos, como Rio Grande do Norte e Paraíba.

Quem compra aprova

O empresário Almir Ribeiro, de 44 anos, trabalha no ramo alimentício, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife. Ele foi à sede do Ceasa-PE garantir o milho para produzir comidas típicas da época do São João.

O empresário Almir Ribeiro, de 44 anos | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

"Eu trabalho o ano todo com milho e compro aqui sempre em Tom do Milho, que vende num preço bom. Eu vendo pamonha, canjica, milho cozido e bolo. Comprei 10 mãos de milhos, por R$ 50. O milho dele é muito bom para trabalhar", disse.

Quem vende, seleciona o melhor

O vendedor Edson de Souza, popularmente conhecido como Tom do Milho garante que a temporada de vendas está com tudo e que ele preparou os melhores milhos para garantir o São João dos clientes. Ele tem os produtos com preços variados.

O vendedor de milho, Edson de Souza | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

"Temos milhos madurinhos para todo mundo. Os melhores são os de R$ 50, mas temos também de R$ 30 e R$ 40, tanto para quem quer fazer comida ou ingerir cozido. Estamos aqui de segunda a sábado, no Plantão do Milho", pontuou.

Bacamarte na abertura

O show de inauguração do pátio contou com música forrozeira e uma apresentação da Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo de Santo Agostinho (Sobac) que, todos os anos, prestigia o evento tradicional da época do São João.

Ivan Marinho é o presidente do Sobac | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

"Isso aqui começou com um encontro que se fazia no centro do Recife. Era o 'Na Pisada do Bacamarte', organizado pelo Sobac, que é patrimônio vivo de Pernambuco. Aqui, a gente se encontra com bacamarteiros de todo o Estado. É um momento de confraternização e alegria, onde a gente experimenta o espirito do São João na capital", destacou Ivan Marinho, presidente do Sobac.

Veja também

relações internacionais Laços entre Brasil e China 'vão muito além' das relações bilaterais, diz Xi Jinping