Governo de Pernambuco antecipa salários para antes do São João

O Governo de Pernambuco vai antecipar o pagamento dos salários dos servidores públicos estaduais para o dia 21 de junho, três dias antes do São João, data de ponto facultativo no Estado, em vez do dia 28, como estava originalmente programado.



Essa medida, que beneficia cerca de 253 mil servidores ativos, comissionados, aposentados e pensionistas, resultará em uma injeção de R$1,47 bilhão na economia do Estado

Segundo a governadora Raquel Lyra, essa antecipação, que ocorre em um momento crucial para a economia e o turismo de Pernambuco, visa permitir que os servidores desfrutem dos festejos juninos da melhor maneira possível.



Esta é a segunda vez consecutiva que o governo antecipa o pagamento dos salários, seguindo a antecipação de maio em dois dias.

No dia 21 de junho, data do pagamento antecipado, apenas os serviços essenciais estarão em funcionamento nos órgãos e entidades da administração estadual.



O secretário da Fazenda (Sefaz-PE), Wilson José de Paula, explicou que a sólida trajetória na busca pela sustentabilidade fiscal possibilitou essa antecipação excepcional.

Para a secretária de Administração, Ana Maraíza, a antecipação salarial é um reconhecimento à dedicação dos servidores públicos no desempenho de suas atividades.



“Entendemos que essa ação é um incentivo para que os profissionais continuem a entregar mais serviços e de melhor qualidade à sociedade”, registrou.



