MILHO VERDE Plantão do Milho: Ceasa realiza operação 24h para suprir alta demanda junina O projeto Pátio do Milho inicia na sexta-feira (7) e, a partir do dia 10, terá funcionamento ininterrupto

O Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE) inicia, a partir desta sexta-feira (7), o Plantão do Milho. O produto, essencial nas festas juninas nordestinas, ganha operação exclusiva devido à sua alta comercialização neste período.



Já a partir do dia 10 de junho, o Pátio do Milho passará a operar 24 horas por dia, garantindo que comerciantes e consumidores possam adquirir o milho-verde a qualquer momento.

O presidente do Ceasa-PE, Bruno Rodrigues, comentou sobre a expectativa para a operação especial. "Estamos muito entusiasmados com o início do Plantão do Milho. Este é um período crucial para o Ceasa-PE, pois o milho-verde é um produto indispensável nas festas juninas em todo o Nordeste, e nossa missão é garantir que todos tenham acesso a ele de forma fácil. A operação 24 horas vai facilitar a vida de comerciantes e consumidores, reforçando nosso compromisso com a qualidade e a eficiência", destacou.

Aumento na oferta e redução de preços

De acordo com o Ceasa-PE, as projeções para a comercialização do milho-verde são positivas. Entre janeiro e junho deste ano, houve um aumento de 5,85% na oferta do produto em comparação com o mesmo período de 2023.

A expectativa para 2024 é que sejam comercializados mais de 11 milhões de espigas de milho com preços entre R$ 30,00 e R$ 60,00 a mão de milho (50 espigas). Entre 2019 e 2023 a média de comercialização registrada no Ceasa foi de 10 milhões de espigas de milho.

Reforço na infraestrutura

Para ampliar a experiência de comerciantes e consumidores durante o Plantão do Milho 2024, o Ceasa-PE implementou uma série de melhorias em sua infraestrutura interna.



Desde o último sábado (1º), foram implantadas duas novas entradas para carros pequenos e utilitários no Portão 05, que conta com um estacionamento próximo, facilitando ainda mais para os visitantes.



Além disso, foi criada uma via expressa para a entrada dos caminhões, e duas novas entradas para o romaneio de produtos, com a inauguração da nova balança de pesagem, totalizando três acessos para os carros de transporte de mercadorias.

“Este ano também estamos reforçando a segurança no Pátio do Milho, tanto física quanto remota. Além do aumento de efetivo operacional, a entrada e saída do espaço também será monitorada 24 horas e fechamos com um muro a área que faz fronteira com a vegetação nativa, impossibilitando qualquer acesso irregular”, explicou o Diretor Técnico Operacional do Ceasa-PE, Charles Gultiergue.



