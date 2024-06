A- A+

São João Shopping Recife recebe feira de artesanato com temática junina Mais de 30 artesãos locais foram selecionados para expor do 5 até 17 deste mês no mall

O São João já se anuncia em temáticas por todos os locais que festejam essa data. No Shopping Recife, localizado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, 30 artesãos locais foram selecionados para expor produtos com temática junina na Feira Made Pernambuco. A mostra, que já está em sua 13ª edição e acontece pela primeira vez no mall, começa nesta quarta-feira (5) e segue até o próximo dia 17.

Almofada com temática junina está entre os produtos vendidos na feira O funcionamento da feira, que será realizada no salão de eventos do shopping, é o mesmo do centro de compras: de segunda a sábado, das 9h às 22h, e, aos domingos, das 12h às 21h.

A feira se destaca por reunir produtos sustentáveis, com peças criativas de pequenos empreendedores regionais. Produtos personalizados como mesa posta, toalhas, sandálias, pratos para refeição estarão à disposição na mostra, além de jogos americanos, peças de barro, itens decorativos, almofadas, roupas para adultos e crianças, travessas, boleira, copos, acessórios diversos, roupa de mesa e pano de copa. Chapéu de palha de pinturas temáticas também poderá ser encontrado.

Entre os expositores estão Saad Design, Cabrera, Xodó Ambiental, Lemob Crochê, D. Chica, Brinqueco, Baudoin Design, Candela, Pau e Corda, Simone Andrade, Camisetas PE, Adrianne Barros, Cotidianas, Algo Atelier, Bolsas B Up, Brilhare, Ateliana, Cor e Nós. Também reforçam o time desta edição especial, Fátima Nunes, Honorato Atelie, Carambolas, Vania Coutinho, Palmeiral, Puro Rústico, Lu Pontual, Vestido Terapia, L’ure Aromas, Jp Design, As Home, Arteiras, Duni e Gmc Atelier.

Serviço:

Feira de artesanato local com temática junina - Made PE

Onde: Shopping Center Recife - R. Pe. Carapuceiro, 777 Boa Viagem - Recife/PE

Quando: 5 a 17 de junho de 2024

Entrada: gratuita

Horário: segunda a sábado, das 9h às 22h; aos domingos, das 12h às 21h.

