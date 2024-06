A- A+

DIVERSÃO Feira colaborativa e apresentações culturais estão na programação junina do Shopping Carpina Com programação musical, dança, feira de artesanatos e desfile, público pode curtir o mês junino com atrações para todos os públicos

Uma programação gratuita repleta de atrativos começa no próximo sábado(01), para marcar junho, um dos meses de maior relevância do calendário nordestino na Mata Norte de Pernambuco. No Shopping Carpina, além de arrastar pé, rala bucho e música, haverá apresentações de artistas, aula temática de dança, feira colaborativa, apresentações de estudantes, de autistas e de grupo de idosos, estão entre as atividades que seguem até 18 de junho.

De acordo com a assistente de marketing do centro de compras, Natália Varella, os colégios Salesiano, Paulo do Monte, Dom Vital e a Escola Josepha de Petribu estarão envolvidos nas atividades.

"A equipe está muito alegre com o início do mês de junho, estamos animados com a movimentação que a programação irá promover. Um mês repleto de tradição e muito arrasta-pé, por isso, preparamos um ambiente lindo, repleto de balões, bandeirinhas coloridas e barraquinhas juninas para receber toda família”, adianta Natália.





Em parceria com o grupo Feirart, nos 1 e 2, o centro de compras vai sediar Iª edição da Feira de Artesanato, com a participação de artesãos locais de diversos segmentos, como gastronomia, bijuterias, literatura, decoração, costura criativa, crochê, mini jardins entre outros. O evento vai funcionar das 12h às 18h, no espaço de eventos.



Encontros culturais, desfile, aulão temático de dança e promo para os namorados:

A partir da quarta-feira (5) até o dia (18) acontecerão apresentações culturais, sempre a partir das 18h30, com participação de entidades da região, parceria entre escolas e grupo da pessoa idosa.



No sábado (8), três ações acontecerão simultaneamente: início da campanha “Um Clic de Amor”. Nesta ação os casais serão presenteados com uma divertida foto polaroide, através da troca de notas de compras . O stand de troca funcionará das 14h às 20h, e será permitida apenas uma troca por CPF.



Às 16h, as atividades ficarão por conta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Nossa Senhora de Fátima, programa social da Prefeitura de Carpina. Já a partir das 19h, começa o ‘São João na Praça’, iniciativa que vai receber shows de artistas locais, cada sábado uma atração diferente.



No domingo (9), a partir das 16h, um aulão com a temática junina promete colocar muita gente para o esquenta da época. Os professores Cleibson Felipe, Hangne, Valter Marreta e Tiago Phellipo, que será comandado pelo DJ Ewerton, irão ensinar os passos básicos do forró, promovendo uma grande quadrilha entre os participantes.

Um evento inclusivo, com um desfile junino com pessoas autistas vai encerrar a programação no dia (18), em parceria com a Associação do Movimento Tea Carpina. Começa às 14h30, no espaço de eventos do shopping.



Serviço:

Quando: de 1 a 18 de junho

Quanto: gratuito

Onde: Shopping Carpina - Rodovia PE-041, KM 02, Bairro Novo, Carpina-PE

Horário: diversos

Fotos/Natália Varela

