FORRÓ Uma Festa Junina Flutuante no Recife Catamaran do Forró promete animar os passeios pelo Capibaribe em Junho

O mês de junho em Pernambuco é tradicionalmente marcado pelas celebrações juninas, e este ano promete uma experiência única para os amantes do forró e das paisagens pitorescas da cidade. A Catamaran Tours apresenta mais uma edição do "Catamaran do Forró", um evento que combina a tradição do autêntico forró pé-de-serra com um passeio inesquecível pelas águas do Rio Capibaribe.

A abertura será neste sábado e domingo (01 e 2) e depois 8, 9, 15 e 16 de junho, sempre às 16h. O "Catamaran do Forró" é o único arrasta-pé flutuante da cidade. Durante o passeio, os participantes serão embalados pelo ritmo contagiante de um trio de forró com sanfona, zabumba e triângulo, enquanto dançarinos profissionais garantem a animação e incentivam os passageiros a se juntarem à dança.

O evento não é apenas uma celebração musical. É uma oportunidade de apreciar as belas pontes e paisagens que adornam o Recife. O embarque acontece no Restaurante Catamaran, localizado no bairro de São José, um ponto de partida que já proporciona uma vista deslumbrante da cidade.

Tradição e Modernidade

A Catamaran Tours conseguiu unir a tradição do forró pé-de-serra com a modernidade de um passeio turístico flutuante, criando uma experiência memorável tanto para turistas quanto para os próprios recifenses. Esta combinação promete atrair muitos visitantes ao nordeste brasileiro durante o período de festas juninas, consolidando ainda mais Recife como um destino imperdível nessa época do ano.

Com o "Catamaran do Forró", as águas do Rio Capibaribe se transformam em um palco de celebração cultural, oferecendo uma nova forma de vivenciar a rica herança musical e festiva do nordeste do Brasil.

Serviço

Os ingressos para esta experiência única custam R$ 85,00 por pessoa, com tarifas especiais de R$ 40,00 para crianças de 6 a 10 anos. Crianças de até 5 anos têm cortesia. Para garantir sua participação, é possível obter mais informações e fazer reservas através do WhatsApp (81) 99973-4077.

