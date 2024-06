Dia dos Namorados no Recife: confira os restaurantes com menus especiais para a data

A- A+

Se tem uma coisa que o amor merece, é ser celebrado. Falem o que quiser, mas o Dia dos Namorados (12/06) é aquele diazinho que deixa todo mundo mais romântico.



Os restaurantes não nos deixam mentir: é a data temática de maior movimento no ano, barrando até o Dia das Mães.



A gente dá uma ajudinha aos apaixonados de plantão e indica algumas opções para o jantar especial. O after é com vocês...

Patuá, de Alcindo Queiroz, fica no Sítio HIstórico de Olinda. Crédito: Divulgação

Patuá

A casa chefiada por Alcindo Queiroz, no coração do Sítio histórico de Olinda, vai servir jantar completo a R$ 298,90 (não inclui bebida, serviço e pedidos extras) para duas pessoas.



A refeição do casal dá direito a um mimo de boas-vindas, uma entrada para compartilhar, dois pratos principais e duas sobremesas.



Há quatro versões de entradinha, cinco de principais e três de sobremesa à escolha do cliente. O filé Dona´s Maria´s é uma das dicas de prato principal: filé mignon em lascas no molho perfumado de vinho e barbecue, servido com massa fresca em manteiga e parmesão.



Há ainda variações com camarão, salmão, peixe e berinjela (vegetariana). Reservas: (810) 3055-0833. Instagram: @restaurantepatua

Cá-Já terá opções para casal e individual. Crédito: Divulgação

Cá-Já

A casa de Yuri Machado terá o menu "Quer Cá-Já comigo?", com entrada, 1º e 2º pratos, e sobremesa - tanto para casal (R$ 350, inclui duas taças de espumante) quanto opção individual (R$ 200). Aceita reservas pelo (81) 3126-0648. Instagram: @vempracaja



La Ursa

O restaurante, bar e café, no térreo do Paço Alfândega, Bairro do Recife, vai oferecer jantar temático embalado com playlist do ótimo DJ Damata. O cardápio para casal sairá a R$ 250, com ingredientes nobres como salmão gravlax, ancho defumado e pastrami de picanha.

O horário do jantar vai das 18h às 23h. Além disso, teremos como atração o DJ da Mata. Reserva: (81) 97301-3333. Instagram: @laursarecife



Sobremesa à base de caju é opção no Chica Pitanga. Crédito: Divulgação

Chica Pitanga

Na região turística de Boa Viagem, o restaurante tem cozinha assinada por Claudemir Barros e, no Dia dos Namorados, terá menu especial com toques brasileiros. O menu dos namorados terá três etapas e incluirá, entre outras opções, uma pescada amarela com risoto de creme de aspargos e musse com texturas de limão. Valor por pessoa: R$ 195. Valor por casal: R$ 390. Não inclui bebidas nem serviço. Reservas: (81) 99125-7788. Instagram: @chicapitangarecife



Le Couvert

O chef Everton Teixeira preparou combos que vão de R$ 89 a R$ 199, com petiscos, entradinhas, pratos principais com base clássica e sobremesas - refrigerados, para empratar em casa. Para retirar em loja (Boa Viagem) ou entrega delivery. Encomendas até 10/06 no (81) 99240-5150. Instagram: @le_couvert



Pilo Cucina

O restaurante de massas, no térreo do Fity Hotel, em Boa Viagem, terá jantar dos namorados nos dias 11 e 12, com reservas até 19h e 18h, respectivamente. O cardápio draá direito a uma entrada para dois, dois principais e sobremesa para dividir. Uma das opções será o vitello tonnato - clássico rosbife com maionese À base de atum, anchovas e alcaparra.

O nhoque com camarão grelhado ao molho de queijo de cabra, finalizado com caviar é uma das opções de principal. Valor por pessoa: R$ 220 por pessoa. Bebidas e serviço não inclusos. Instagram: @pilo.cucina

Pobre Juan

“Paixão é fogo” é o nome do menu de Dia dos Namorados do Pobre Juan (almoço e jantar), no RioMar.

Na sequência, steak e salmão como astros. Menu de três etapas para dois a R$ 579 , incluído um espumante cava, ou R$ 619, incluindo vinho argentino. Jazz ao vivo acompanha. Instagram: @restaurantepobrejuan



Casa Mendez

Com cardápio da chef Taciana Teti, a Casa Mendez, vizinha do Parque da Jaqueira, vai contar com opções com proteínas e veganas.



A refeição por casal sairá a R$ 300 sem harmonização e R$ 420 com harmonização sugerida - ambas incluindo uma entrada, um prato e uma sobremesa para cada.



O pincho de camarão e polvo, aïoli, molho de pimentão e farofa panko é destaque entre as variações de entradinha, e o petit gâteau de doce de leite com sorvete de coco promete ser o hit. Reservas: (81) 2011-4324. Instagram: @casamendezcafe



Panelada

Com cozinha de Andréa Paula, o restaurante que fica no Curado 2, vai receber os casais apaixonados das 18h às 22h com entrada, prato principal e sobremesa a R$ 170 por casal (bebidas e serviço não inclusos).



O menu incluirá risoto de camarão e cheesecake de frutas amarelas. Reservas: (81) 99805-3360. Instagram: @paneladarestaurante



Arvo, Voar e Omar

As casas do grupo do chef Pedro Godoy funcionarão com jantares especiais mediante reservas.



O Arvo, no Torreão, e o Voar, em Boa Viagem, servem gastronomia brasileira autoral, já o Omar é especializado em cozinha asiática fusion, com base nipônica.



O jantar pra duas pessoas no Arvo sairá a R$ 350 por casal - com todos as etapas para compartilhar.



No Omar a refeição para dois terá cinco etapas a R$ 450 (casal) e o Voar o jantar a dois terá nove etapas, com harmonização, e custará R$ 650 (por casal).



Reservas: (81) 99812-0907.

Instagram: @arvorestaurante, @omar.restaurante e @voarrestaurante





Dia dos Namorados com sabor oriental no Sumô. Crédito: Fernando Spósito/Divulgação



Sumô Sushi Bar

Pela primeira vez desde a sua inauguração, o bar japonês do chef Saburó Matsumoto, nas Graças, fará jantar especial no dia 12 de junho com entrada para compartilhar, dois pratos principais e sobremesa para dividir a R$ 149 por pessoa (bebidas e serviço não inclusos). Aceita reservas pelo (81) 3426-8272. Instagram: @saburo77

