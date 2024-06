A- A+

MELHORES DO MUNDO Os 50 melhores restaurantes do mundo foram divulgados nesta madrugada (6) em Las Vegas; confira O carioca Oteque e o paulistano A Casa do Porco são os brasileiros que ocupam o prestigiado pódio gastronômico

Na madrugada desta quinta-feira (6), na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, foi divulgada a lista mais gastronômica mais importante dos últimos tempos: os 50 melhores restaurantes do mundo de 2024 foram revelados a uma plateia repleta de chefs, empresários, sommeliers e imprensa internacional.

O ranking é promovido anualmente pelo The World 50 Best Restaurants, uma iniciativa da revista inglesa The Restaurant, que também promove rankings regionalizados, como na América Latina e Ásia.

Catalão

No topo do pódio dos 50 melhores restaurantes do mundo em 2024 está o Disfrutar, localizado em Barcelona (Espanha), chefiado pelo trio de cozinheiros Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas.

Na sequência dos 10 primeiros: Asador Etxebarri (Atxondo), Table by Bruno Verjus (Paris), Diverxo (Madri), Maido (Lima), Atomix (Nova York), Quintonil (Mèxico), Alchemist (Copenhagen), Gaggan (Bancoque), Don Julio, Buenos Aires (leia a matéria da FolhaPE sobre esse restaurante)

Oteque, no Rio de Janeiro: 37º lugar. Foto: Divulgação



Brasileiros

Duas casas de DNA brasileiro também conquistaram posições importantes nos 50 melhores restaurantes do mundo: A Casa do Porco Bar, dos chefs Janaina Rueda Torres e Jefferson Rueda, no centro de São Paulo, e Oteque, no Rio de Janeiro, de Alberto Landgraf.



A cozinheira Janaina Rueda ainda foi eleita a Chef Mulher do Ano pela mesma premiação.

Veja as matérias da Folha de Pernambuco sobre Janaina Rueda e Alberto Landgraf.



Já o chef carioca João Diamante foi agraciado com o título Champions of Change Award, que destaca profissionais de gastronomia e hospitalidade que têm desenvolvido ações transformadoras em suas comunidades.

A votação

Sem dúvida alguma, o The World 50 Best Restaurants é a premiação amis pretigiada dos últimos tempos no setor de restaurantes.



Anualmente, elege listas atualizadas de casas que merecem destaque em todo o mundo a partir da votação de jurados anônimos convidados pela organização.

Veja a lista completa dos 50 melhores restaurantes do mundo 2024 - e também a lista estendida dos 100 melhores aqui

