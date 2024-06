A- A+

FAMOSOS Virginia Fonseca e Zé Felipe se tornam vizinhos de Neymar, Dennis DJ, Adriana Esteves e mais famosos Casal compra mansão avaliada em R$ 27 milhões, em Mangaratiba, cidade no RJ com recorde de domicílios de uso ocasional; entenda

Virginia Fonseca e Zé Felipe são os mais novos vizinhos de uma turma peso-pesado de artistas e esportistas famosos. Pais das pequenas Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, a influenciadora digital e o cantor sertanejo acabam de adquirir uma mansão em Mangaratiba, na Costa Verde fluminense, na mesmíssima região onde nomes como Dennis DJ, as atrizes Adriana Esteves e Regina Casé e os jogadores de futebol Neymar, Gabriel Jesus e Thiago Silva também possuem imóveis de veraneio luxuosos.

Virginia compartilhou, por meio das redes sociais, detalhes da nova casa, que foi comprada por cerca de R$ 27 milhões. "Apresentamos a vocês nossa mais nova conquista: nossa casa de praia em Mangaratiba (RJ).



Estamos tão felizes. Desde a primeira vez que viemos para cá, já apaixonamos. As Marias amaram e tudo conspirou para dar certo dela ser nossa. Muita gratidão a Deus e que ele abençoe sempre esse novo lar, que possamos colecionar muitos momentos bons, risadas e memórias alegres! Toda honra e glória a Deus, 2024 é nosso", disse ela.

Destino de milionários, Mangaratiba é a cidade no estado do Rio de Janeiro com maior índice de domicílios de uso ocasional, de acordo com dados do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE).



O mais recente censo demográfico, realizado em 2022, aponta que 54,7% das casas do município são para fins eventuais, e esse percentual coloca a cidade na 19ª posição entre as 20 primeiras do país com a mesma característica. A maior parte das casas é de gente que não mora em Mangaratiba, mas, sempre que pode está passando uma temporada por lá.





A cidade de 41 mil habitantes, próxima a Angra dos Reis (RJ), tem uma densidade demográfica de 112,13 habitantes por km² e uma média de 2,61 moradores por residência. O local reúne 34 praias, além de muitas ilhas, trilhas e cachoeiras, como as de Conceição de Jacareí, onde há transportes que realizam a travessia para a Ilha Grande, Bengala, Poção e Véu de Noiva.

A seguir, veja quais são os famosos que possuem casa em Mangaratiba:

Neymar

O jogador de futebol é dono de duas mansões em Mangaratiba. Uma delas também fica no condomínio Portobello, avaliada em R$ 28 milhões, e possui cinco mil metros quadrados, seis suítes, piscina, área de lazer e até um "puxadinho" com dez suítes para acomodar os amigos. É claro que na casa do craque também não faltaria um campo de futebol.

A propriedade ainda tem quadra de tênis, espaço gourmet, spa com jacuzzi aquecida, sauna a vapor, sala de massagem, academia... Outro destaque é uma adega subterrânea climatizada com capacidade para três mil garrafas.

A outra casa fica no condomínio Aero Rural, onde o atleta construiu um lago artificial que foi alvo de denúncia e interdição por parte da Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba. O imóvel, de 10 mil metros, também é um verdadeiro paraíso. Ele construiu uma área de lazer completa com direito até a uma pista de kart.

Além de um campo de futebol, a propriedade possui quadra de futebol de areia, de tênis e três piscinas. A mansão também tem um heliponto e uma marina para três lanchas.

Regina Casé

A atriz e apresentadora é dona de uma casa em Mangaratiba há muitos anos. A propriedade simples e aconchegante é um refúgio para a atriz relaxar e curtir a natureza. Não raro, a atriz posta registros mergulhando no mar esverdeado da região ou mostrando detalhes da casa no estilo rústico e da capelinha que ela tem no terreno. Ela abriu parte da casa para o programa "Casa GNT".

Dennis DJ

Dennis DJ adquiriu um terreno de cinco mil metros quadrados pelo valor de R$ 2,2 milhões, no condomínio Portobello, em 2020. A ideia era construir uma casa sustentável, com coleta de água pluvial para reuso, luzes de LED, placas de energia solar, madeira ecológica ou de reflorestamento e paisagismo com replantio. Exigente, o famoso desejava ambientes amplos, com muito vidro, madeiras, espaços abertos, mas integrados.

Procurado por celebridades e milionários do Brasil inteiro, o Portobello tem um canal, que corta todo o condomínio, e os proprietários podem circular com suas lanchas; existe um forte sistema de segurança 24 horas; acesso privativo a uma praia e até uma pista de pouso para avião e helicóptero particular.

David Brazil

David Brazil também começou a construir uma mansão em 2020, num terreno de sete mil metros quadrados. O imóvel, de dois andares e um terraço de 350 metros quadrados, foi erguido em meio à natureza, com vista para o mar e uma piscina com borda infinita. A mansão de David do Brazil tem quatro suítes, e o quarto dele conta com uma banheira com uma vista da mata e da praia.

Adriana Esteves

O casal de atores também possui uma casa em Mangaratiba desde 2012. A propriedade fica em um condomínio de luxo e é bastante espaçosa, com diversas áreas para relaxar e se divertir.

Thiago Silva

O zagueiro, que vai jogar pelo Fluminense em breve, também é dono de um terreno comprado em 2022, e onde a mansão começou a ser construída do zero. A casa fica em um condomínio de luxo e possui diversas áreas de lazer, como piscina, sauna e churrasqueira.

