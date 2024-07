A- A+

Taylor Swift Museu em Londres coloca acervo de Taylor Swift lado a lado com obras de grandes nomes da Arte Victoria & Albert Museum abre nesse sábado uma exposição gratuita com peças da cantora

Imagine o acervo de Taylor Swift dividindo as salas do Victoria & Albert Museum (V&A) com obras de Raphael e de Paul Delaroche? É o que vai acontecer a partir de sábado (27), quando a instituição vai abrir a exposição "Taylor Swift: Songbook Trail".

São 13 momentos da carreira de Swift espalhados pelas salas do (V&A), de vídeos a figurinos usados pela americana de 34 anos em suas turnês. Entre as peças estão o microfone adornado com uma serpente dourada usado na turnê "Reputation", de 2018 e o vestido usado por Swift na capa do álbum "Speak Now".

A ideia da curador Kate Bailey, a mesma da exposição "Divas" realizada pelo museu no ano passado, é aproveitar os shows da The Eras Tour no verão europeu e colocar mais jovens em contato com as coleções do V&A.

"É a primeira vez que fazemos esse tipo de instalação teatral para um artista contemporâneo", explicou Bailey ao The Guardian.

Para os milhares de jovens que não conseguiram ingressos para ver o show de Swift - ela se apresentou em Londres em junho e voltará à capital britânica em agosto -, a exposição gratuita é um prato cheio.

Peças que estarão na exposição "Taylor Swift: Songbook Trail"

Microfone adornado com uma serpente dourada usado na turnê "Reputation", de 2018

Figurino, pelos faciais falsos e cadeira diretora usados por Swift no vídeo de "The Man", que valeu à cantora o MTV Video Music Award de direção (o prêmio também está na exposição).

Dois figurinos da turnê do álbum "1989"

Vestido usado por Swift na capa do álbum "Speak Now"

Cardigã usado no vídeo de "Cardigan", do álbum "Folklore"

Vestido usado no vídeo de "Willow", no álbum "Evermore"

Vestido em estilo vitoriano, de couro vegano, usado por Swift no vídeo de "Fortnight", do álbum "The Tortured Poets Department"

