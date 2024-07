A- A+

MÚSICA Eminem tira Taylor Swift do topo das paradas nos Estados Unidos 'The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)' encerrou as 12 semanas de permanência de 'The Totures Poets Department' no primeiro lugar da Billboard 200

Depois de 12 semanas no no topo da lista de mais vendidos Billboard 200, o álbum "The Tortured Poets Department", de Taylor Swift, foi derrubado por "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)", do veterano rapper Eminem.



Lançado no último dia 12, o 12º álbum de estúdio do americano – e o seu primeiro em quatro anos – é o 11º lançamento consecutivo do artista no topo da Billboard 200, dando continuidade a uma tendência que começou com o LP "The Marshall Mathers", em 2000.

Esse histórico explica parcialmente como Eminem foi capaz de realizar o que tantos não conseguiram: tirar Taylor do primeiro lugar. A primeira candidata séria foi Billie Eilish, que lançou seu terceiro álbum "Hit me hard and soft" em maio.



Então, "Brat"de Charli XCX, "The Great American Bar Scene" de Zach Bryan e outros discos tentaram ocupar o lugar, mas "The Tortured Poets Department" resistiu.

Durante esse tempo, porém, Swift não teve medo de jogar duro — perto dos lançamentos dos álbuns de Eilish e Charli, ela estreou versões ligeiramente alteradas de TTPD, provocando um influxo de novas vendas, o que ajudou a manter o álbum no primeiro lugar. Mas Eminem provou ser um oponente comercial que nem mesmo Swift conseguiu bater.

Swift expressou sua gratidão pelo sucesso do álbum nas paradas em uma postagem no Instagram no fim de semana. “Eu também queria dizer a todos que apoiaram 'The Tortured Poets Department', estou completamente impressionado com o que vocês fizeram – ficou em primeiro lugar nas primeiras 12 semanas de seu lançamento e isso nunca aconteceu com um álbum meu antes, nem mesmo perto!! Vocês são simplesmente os melhores!"

Com 12 semanas no primeiro lugar, "The Tortured Poets Department" ultrapassou o álbum "Whitney", de 1987, de Whitney Houston, para se tornar o único álbum de uma mulher a passar tantas semanas na primeira posição. Além do TTPD, apenas dois outros álbuns passaram pelo menos as primeiras 12 semanas de lançamento em primeiro lugar: "One thing at a time" (12 semanas), de Morgan Wallen, e "Songs in the key of life" (13), de Stevie Wonder.

