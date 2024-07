Suposto "stalker" de Taylor Swift é preso na Alemanha

A- A+

A polícia alemã prendeu um suposto 'stalker' de Taylor Swift na noite de quarta-feira, antes do primeiro show da "The Eras Tour" da cantora americana na Alemanha.

O homem, um americano de 34 anos, permanecerá detido até sábado "com o objetivo de evitar qualquer perigo", informou a polícia de Gelsenkirchen, no oeste da Alemanha, em um comunicado divulgado nesta quinta-feira.

O suspeito de perseguição e intimidação foi identificado pela polícia depois de ter ameaçado a artista e seu namorado Travis Kelce nas redes sociais, acrescentaram as autoridades.

"Como as primeiras investigações não excluíram completamente que ele representasse um perigo, o suspeito foi identificado e preso no controle de acesso ao show, para o qual tinha ingresso", explicou a polícia.

Cerca de 60 mil pessoas compareceram na quarta-feira ao primeiro dos três shows na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, parte da turnê europeia de Swift.

Desde sua estreia com "Taylor Swift" (2006), a então estrela country em ascensão tornou-se a maior figura do pop internacional, com 110 milhões de ouvintes mensais no Spotify, enquanto Beyoncé ou Dua Lipa tem 70 milhões.

