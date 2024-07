A- A+

MÚSICA Com 'Tortured Poets', Taylor Swift quebra recorde na Billboard que era de Whitney Houston Cantora Taylor Swift está há 12 semanas consecutivas no topo da Billboard 200

O álbum "The tortured poets department", de Taylor Swift, acaba de quebrar mais um recorde desta vez um que pertencia ao disco "Whitney", de Whitney Houston.



Há doze semanas no topo da Billboard 200, ele passa a ser o álbum de uma artista feminina com "o maior número de semanas consecutivas iniciais em primeiro lugar". O de Whitney, lançado em 1987, ficou 11 semanas antes de cair.

Taylor Swift também quebrou um recorde pessoal nesta semana, com seu próprio álbum que passou mais semanas em primeiro lugar na Billboard 200, consecutivas ou não. Até a semana passada, "Tortured Poets" estava empatado "Fearless" e "1989", com 11 semanas cada.





"The Tortured Poets Department", vendeu 2,6 milhões de cópias na semana de estreia em abril, rendendo a Swift seu oitavo álbum número 1 da Billboard desde 2020.

