Romance de Taylor Swift e Travis Kelce inspira produção de comédia romântica

O romance entre a cantora Taylor Swift e o jogador de futebol americano, Travis Kelce, se tornou inspiração para uma nova comédia romântica chamada "Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story".

A obra é uma parceria entre a National Football League (NFL), Skydance Sports e a Hallmark e possui previsão de lançamento para o final deste ano, durante o 15º evento anual de programação Countdown to Christmas.

As gravações do filme começarão em julho e a expectativa é que seja filmado em Kansas City, Missouri e outras locações como o GEHA Field no Arrowhead Stadium, o estádio do Kansas City Chiefs e onde Swift apresentou shows da turnê The Eras Tour, no ano passado.

Além disso, estarão no elenco os atores Tyler Hynes, Hunter King e Ed Begley Jr.

A ideia é que o longa-metragem seja natalino e apresente uma história de romance vivida dentro da comunidade dos Chiefs.

Assim, o Kansas City já manifestou apoio na produção do filme e informou que estará contribuindo com o processo.

— Estamos honrados em fazer parceria com a Hallmark em um projeto tão único como este — disse Mark Donovan, presidente do Kansas City, em comunicado publicado no site da NFL. — Como clube, temos orgulho de explorar novas maneiras de fazer crescer a nossa marca, bem como de nos conectar com novos públicos. Esta parceria une duas bases de fãs apaixonadas e nos dá a oportunidade de mostrar a energia e a tradição do Chiefs — completou.

Sinopse oficial

Alana (Hunter King) tem certeza de que a história de sua família como superfãs do Kansas City Chiefs os torna os favoritos para vencer o concurso de Torcedor do Ano do Time.

Derrick (Tyler Hynes), diretor de engajamento de fãs, tem a tarefa de avaliar como Alana e sua família se compararam aos outros dois finalistas. À medida que a dupla passa um tempo juntos, fica claro que há uma faísca entre eles.

No entanto, quando o chapéu vintage da sorte do avô de Alana (Ed Begley Jr) desaparece, ela “começa a duvidar de tudo o que acreditava sobre o destino e até questiona o seu futuro com Derrick” — a não ser que "um pequeno milagre de natal possa realizar um Hail Mary".

