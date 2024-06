A- A+

PROVOCAÇÃO Dave Grohl alfineta Taylor Swift durante show do Foo Fighters: "Tocamos de verdade" Artista comparou as apresentações da banda com os shows da cantora

Dave Grohl, vocalista e guitarrista da banda Foo Fighters, criticou Taylor Swift durante o show que o grupo realizou em Londres no último sábado, 22. "Nós tocamos de verdade ao vivo", disse.



O artista comparou as apresentações da banda com os shows da cantora. "Estou dizendo, cara, você não quer mexer com a fúria de Taylor Swift. Gostamos de chamar nossa turnê de "Errors Tour" (Turnê dos Erros, em tradução livre), porque já tivemos mais do que algumas eras, e alguns erros também. Apenas alguns ".

"Estou apenas dizendo: vocês gostam de rock’n roll raiz e ao vivo, certo? Então, vocês vieram ao lugar certo", finalizou



A provocação se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

"Somente mais um homem usando o nome dela para conseguir atenção", criticou um internauta. "Não entendi a briga entre o Dave Grohl e a Taylor Swift, mas eu tenho dois ouvidos então continuarei ouvindo os dois", disse outro.



Na última semana, a cantora americana também esteva na capital da Inglaterra, onde realizou três shows da "The Eras Tour".

