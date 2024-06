Taylor Swift se engasga com inseto durante show em Londres

A- A+

Taylor Swift se dedica à sua maratona de apresentações em Londres. A cantora realiza diversos shows, que se tornaram um verdadeiro acontecimento cultural naquela cidade.

E embora cada espetáculo tenha surpresas, artistas convidados, aparições inesperadas e numerosos espectadores de luxo , durante o recital de domingo, a cantora teve uma aparição em palco que a pegou verdadeiramente de surpresa, ainda que para pior.

Durante seu terceiro show em Londres, e enquanto cantava “All Too Well”, Taylor engoliu acidentalmente um inseto. Imediatamente ela é vista tossindo com a intenção de expulsar o inseto, e com o estilo que a caracteriza, então ela continua com sua atuação.

Mas o mais engraçado é que, contra todas as probabilidades, é a segunda vez que a mesma coisa acontece com o artista.

Em junho do ano passado, e durante um concerto em Chicago, a estrela pop teve um ligeiro ataque de tosse antes de anunciar que tinha engolido um inseto.

Swift estava apresentando o último membro de sua banda quando ela se virou para tossir: “Acabei de engolir um inseto. “Sinto muito”, disse ele ao público.

"Sem problemas. “É uma bobagem”, continuou ele antes de tentar cuspir o inseto, enquanto brincava: “Delicioso”.

“Oh, Deus”, acrescentou a vencedora do Grammy. “Existe alguma chance de algum de vocês não ter visto isso?” Finalmente, ele apenas riu e admitiu: “Está tudo bem. Eu engoli. Isso vai acontecer novamente. Existem muitos bugs. “De qualquer forma, foi divertido.” Após a interrupção, ele tossiu mais uma vez antes de continuar com a música “Tolerate it”.

Uma visita real

O príncipe William sacudiu a solenidade habitualmente imposta pelo protocolo oficial durante um animado concerto da cantora norte-americana Taylor Swift no estádio de Wimbledon, na noite de sexta-feira, que uniu o futuro rei de Inglaterra à indiscutível rainha da canção internacional. Antes do concerto, Taylor tirou uma selfie com o príncipe, que conhece há anos, e outros dois jovens fãs, o príncipe George e a princesa Charlotte , deslumbrados com o artista norte-americano como outras 90 mil pessoas ficaram depois.

Numa publicação na rede social X, o Palácio de Kensington publicou uma fotografia do trio real com a cantora nos bastidores antes do concerto. “Obrigado Taylor Swift por uma ótima noite”, dizia a legenda. A BBC notou que para o príncipe William levar os dois filhos mais velhos ao espetáculo mais esperado da cidade foi uma forma de ganhar o máximo de pontos parentais no seu 42º aniversário, numa semana em que também compareceu a outro estado, na Alemanha, para assistir ao jogo da Inglaterra contra Dinamarca na Euro 2024. Taylor postou então outra selfie, na qual seu namorado Travis Kelce se juntou aos três membros da coroa britânica e cumprimentou William em seu aniversário.

Mas o momento estelar viria poucas horas depois, quando Guillermo começou a dançar sem inibições ao som da rítmica e cativante Shake It Off , com um sorriso que podia ser visto a centenas de metros de distância. A princesa Kate , que está em tratamento de quimioterapia, ficou em casa com o príncipe Louis, de seis anos . No entanto, o filho mais novo do casal apareceu em fotografia oficial também publicada na sexta-feira por ocasião do aniversário de Guillermo.

Segundo a mídia britânica, nos últimos dias Londres foi invadida pela Taylor-mania, com o icônico mapa do metrô redesenhado para comemorar sua chegada. Shake It Off também tocou na sexta-feira na tradicional cerimônia de troca da guarda no Palácio de Buckingham. Taylor Swift excursiona pela Grã-Bretanha com sua Eras Tour , com shows em Edimburgo, Liverpool e Cardiff, através de seu catálogo de sucessos, incluindo os álbuns 1989 , Red e Midnights .

Veja também

Michael Jackson Passados 15 anos da morte de Michael Jackson, saiba como vivem hoje os filhos do cantor