Fã-clubes nacionais de Anitta, Taylor Swift e outras artistas se mobilizam contra PL sobre aborto

Grandes fã-clubes nacionais de artistas como Anitta, Taylor Swift, Rihanna, Beyoncé, Selena Gomez e muitas outras têm se mobilizado nas redes sociais desde a noite da última segunda-feira contra o projeto de lei que busca equiparar o aborto após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio. O PL foi apresentado pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e, conforme noticiou o colunista do GLOBO Lauro Jardim, deve ser votado nesta terça-feira (11) na Câmara.

A iniciativa de procurar os fãs-clubes partiu da deputada federal Erika Hilton(PSOL-SP). Todos os perfis compartilharam o link criancanaoemae.org, que coleta assinaturas contra o PL.

Contas como o Update Swift Brasil, sobre a cantora Taylor Swift (@updateswiftbr), tem mais de 230 mil seguidores no Twitter; Beyoncé Brasil, 180mil; Selena Gomez Brasil, mais de 330 mil.

Confira abaixo alguns dos fãs-clubes que se mobilizaram.

Ataques

O fã-clube Selena Gomez Brasil, com mais de 330 mil seguidores no X e 50 mil no Instagram, contou ter sofrido ataques depois da postagem contra o projeto de lei no Brasil.

"Recebemos inúmeros comentários absurdos no Instagram sobre nosso apoio ao direito ao aborto seguro – principalmente para vítimas de abuso sexual que, em sua maioria, possuem menos de 13 anos", escreveram os administradores da conta. "Gostaríamos de lembrar que em 2022, Selena Gomez foi uma das celebridades que assinou a carta aberta do Planned Parenthood contra a possibilidade de revogação do direito constitucional ao aborto nos Estados Unidos. Assim como ela, nunca nos posicionaríamos contrários a um direito básico da saúde de mulheres e, infelizmente, crianças que não deveria estar em pauta."

