cosméticos Nova identidade visual da marca de Boca Rosa é comparada com a de Hailey Bieber Layout que vai estampar produtos de beleza deixa o rosa vibrante de lado e assume tons de cinza, assim como o da esposa de Justin Bieber

A empresária Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, anunciou, na última quinta-feira (6), a nova identidade de sua marca de produtos de beleza, a Boca Rosa. O design saiu do róseo vibrante assumindo uma paleta com tons derivados ao cinza, preto e branco. Mas essa mudança foi logo associada pelos internautas, nos dias seguintes, ao layout da empresa de Hailey Bieber, que vende cosméticos, no mesmo ramo da brasileira.

A it-girl americana, casada com Justin Bieber, lançou a sua marca de beleza em junho de 2023. Já o lançamento da “nova fase” da Boca Rosa deve acontecer em 25 deste mês e tem sido freneticamente divulgada nas redes da empresária.

A ex-BBB foi também criticada por tirar o rosa da logomarca, o que antes era usado até por fazer menção ao nome pelo qual ficou conhecida nas mídias sociais. Outros internautas, no entanto, elogiaram o layout minimalista que a Boca Rosa assumiu.

Ciente da desaprovação de parte dos seguidores, a influenciadora digital até publicou um vídeo dias depois rebatendo às críticas.

— A galera fica comentando: "Ué, gente, a Boca Rosa não vai ter rosa." Ah, mas deixa o pessoal comentar. Mas não é pra ter só um tom de cinza, não. É pra variar, tipo 50 tons de cinza mesmo. E o bom é que, nessa história, o Christian Grey sou eu, né? — disse, fazendo referência ao personagem dos livros e série de filmes “Cinquenta tons de cinza”.

