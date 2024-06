A- A+

celebridades Jennifer Lopez e Ben Affleck tentam vender mansão, por R$ 350 milhões, com 24 banheiros Casal de artistas, que haviam reatado relacionamento em 2021, acaba de se divorciar, de acordo com veículos da imprensa americana

A mansão adquirida por Jennifer Lopez e Ben Affleck, em 2022, voltou a chamar atenção, nesta semana, no mercado imobiliário de luxo de Los Angeles, nos EUA. Novamente divorciado, de acordo com veículos da imprensa americana, o casal de artistas pôs à venda a propriedade onde viviam — e que se assemelha a um "clube particular", com 24 banheiros distribuídos por 1.830 metros quadrados,campo de golfe, complexo esportivo, bar, sala de cinema, academia, ringue de box... O valor? Nada menos do que US$ 65 milhões (o equivalente a R$ 350 milhões).

Conhecida como a "propriedade Bellagio", a residência em Bel-Air, região que é considerada o "subúrbio de luxo" de Los Angeles, na Califórnia, tem 12 cômodos, entre os quais quatro cozinhas e uma suíte principal com banheiro duplo, closet e lounge com sofá, poltronas e lareira. A seguir, veja fotos da casa.

Jennifer Lopez e Ben Affleck tiveram um breve relacionamento no início dos anos 2000, chegaram a ficar noivos, e terminaram. Em abril de 2021, eles reataram e o casamento, e oficializaram o matrimônio em 2022. Fontes do site "TMZ" afirmaram, na última segunda-feira (10), que o relacionamento terminou e que os dois já contrataram uma agência de corretores de imóveis para vender o imóvel.

Veja também

show Rapper NLE Choppa surpreende ao sair de caixão durante show