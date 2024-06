A- A+

CELEBRIDADES Jennifer Lopez e Ben Affleck estariam vendendo mansão por R$ 350 milhões em meio a divórcio Fontes do TMZ afirmam que casal já contratou corretores de imóveis para vender casa que compraram há pouco mais de um ano

Leia também

• Em meio a rumores de crise no casamento com Ben Affleck, Jennifer Lopez aparece de aliança

• Jennifer Lopez é questionada sobre crise no casamento com Ben Affleck; veja a resposta da atriz

• Britney Spears revela ficada com Ben Affleck: ''Olha eu sendo fofoqueira''

Jennifer Lopez e Ben Affleck estariam caminhando para o divórcio, de acordo com a revista americana Vanity Fair e o site TMZ.



Segundo o site, o casal estaria tentando vender discretamente a mansão de US$ 60 milhões (R$ 350 milhões) que compraram depois de se casarem, em Beverly Hills, na Califórnia, nos EUA.

Os artistas tiveram um breve relacionamento no início dos anos 2000, chegaram a ficar noivos, e terminaram. Em abril de 2021, eles reataram e o casamento, que estaria em declínio, aconteceu em 2022.



Fontes do TMZ afirmam que J Lo e Ben já contrataram uma agência de corretores de imóveis para vender a casa que compraram há pouco mais de um ano por cerca de US$ 60 milhões (R$ 320 milhões).





Jennifer Lopez e Ben Affleck — Foto: Michael Tran / AFP

A casa de 12 quartos e 24 banheiros está sendo anunciada há cerca de duas semanas, mas, até o momento, nenhum interessado surgiu com intenção de comprar a propriedade, que supostamente possui um preço inicial de US$ 65 milhões (R$ 350 milhões).

O casal teria visitado mais de 80 propriedades, durante quase 2 anos, antes de se decidirem pela mansão em Beverly Hills. No entanto, segundo as plataformas, Ben já teria saído de casa e estaria vivendo em um apartamento alugado. Já J Lo estaria em busca de uma nova casa, segundo fontes.

Veja também

CINEMA Público americano absolve Will Smith e coloca "Bad Boys: Até o fim" no topo da bilheteria