Ed Sheeran revela que não tem celular há quase 10 anos; entenda o motivo

A- A+

Ed Sheeran revelou que não tem celular há mais de 10 anos. A revelação foi dada por astro britânico no podcast Therapuss with Jake Shane.

“Não tenho número, mas você pode ficar com meu e-mail”, disse o músico ao apresentador do programa.

A decisão, segundo o músico, veio quando ele começou a ficar famoso. Uma enxurrada de mensagens de texto diárias fizeram com que ele repensasse o uso do aparelho celular, que acabou deixando de lado em dezembro de 2015. Ed Sheeran afirmou que, vez ou outra, sua equipe lhe dá um celular para que ele fique ativo em determinada campanha nas redes sociais, mas o uso é pontual.

“Eu tive o mesmo número desde os 15 anos, eu acho. Fiquei famoso e tinha 10 mil contatos em meu telefone que apenas... as pessoas apenas enviavam mensagens de texto o tempo todo. E eu estava constantemente em contato com muitas pessoas”, afirmou o músico de 33 anos.

O dono de hits como "Perfect", "Photograph", "Thinking out of loud" e "Shape of you" diz que verifica seu e-mail apenas uma vez por semana. E que em vez do celular, costuma usar um tablet para isso. Ele afirma que uma das coisas boas de se usar e-mail é que ninguém fica esperando que ele responda instantaneamente, e que por isso o tempo da comunicação não acaba sendo tão frenético.

Sheeran também criticou o modo como o celular dispersa as pessoas, de uma forma geral. “Quando você está sentado sem fazer nada, é quando penso em uma letra ou melodia, ou você terá uma ideia sobre o próximo passo em sua carreira”, disse ele. “Nada de criativo resultou de estarmos conectados o tempo todo. O tédio é o que faz alguém pensar em um iPhone”, concluiu.

Ed Sheeran é uma das atrações do Rock in Rio, festival que acontece em setembro no Parque Olímpico Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. no mesmo dia que ele, que é headliner do Palco Mundo, também se apresentam Charlie Puth, Joss Stone e Jão.

Veja também

Will Smith Will Smith elenca seus filmes favoritos em toda a carreira