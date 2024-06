A- A+

CELEBRIDADES Eminem chega ao top 2 nos EUA após mais de dez anos; relembre polêmicas do rapper na música Volta de Eminem ao top 5 veio com seu novo single 'Houdini', melhor resultado desde o lançamento do single 'The Monster' com a cantora Rihanna (2013)

Após uma década, Eminem retorna com força a cena da música com “Houdini”, seu single de maior sucesso desde “The Monster”, com a cantora Rihanna.



Perdendo apenas para “I had some help” de Post Malone e Morgan Wallen, a nova música do rapper é a segunda mais ouvida nos Estados Unidos e terceiro lugar na lista de Top 50 do Spotify.



Com referências de seu passado, a letra traz provocações à Megan the Stalion, à “mãe das drag queens”, RuPaul e ao rapper condenado por pornografia infantil, R.Kelly.

O single é o primeiro do seu álbum “The death of Slim Shady (Coupê de Grâce)”, que ainda não possui data de lançamento. Este será o 12º disco apresentado pelo artista americano, que divide sua carreira entre hits aclamados pelo público, polêmicas e conflitos com celebridades.





Conheça polêmicas com Eminem que viraram música

Existe quem diga que não é possível desassociar o lado artístico de Eminem das suas polêmicas, porque um alimenta o outro. Por isso, enquanto ele estiver se irritando ou provocando alguém, é certo de que virão hits de sucesso. Verdade ou não, o fato é que algumas das suas faixas mais escutadas possuem relação direta com alguns de seus desafetos.

Abaixo é possível ver uma lista com alguns dos casos envolvendo o rapper e outras celebridades e que acabaram se tornando uma música pouco tempo depois:

Will Smith e 'The real Slim Shady'

Em 1999, Eminem e Will Smith se enfrentaram no MTV Video Music Awards na categoria de Melhor Vídeo Masculino. Na ocasião, Will faturou o prêmio, e pouco tempo depois o rapper lançou sua música “The real Slim Shady”, contendo indiretas para Smith.

Ao longo da letra, o rapper também lança provocações ao cantor, compositor e produtor Dr. Dre, a estrela do Pop Britney Spears e indiretas para indústria da música americana.

"Você acha que eu dou a mínima para um Grammy? / Metade de vocês críticos não consegue nem me suportar, muito menos me apoiar / Por que vocês mentem para me trazer aqui? / Para que eu possa me sentar aqui, ao lado de Britney Spears?" escreveu o rapper em uma parte da música.

Mariah Carey e Superman

No começo dos anos 2000, surgiu um boato de que Eminem e Mariah teriam namorado e teriam terminado brigados. A cantora sempre negou o relacionamento, mas o rapper lançou a música “Superman”, onde ele diz em um trecho “O que você está tentando ser? Minha nova esposa, Mariah?”.

Eminem também fez provocações em outras oportunidades e tempos depois, Mariah escreveu “Obsessed”, que virou um dos seus hits de maior sucesso. No clipe, a cantora aparece vestida com roupas que fazem referência ao rapper e o provoca.

Michael Jackson e Just Lose It

Entre os alvos de Eminem está o Rei do Pop, Michael Jackson. Em um momento de sua carreira, ele esteve no centro de uma polêmica envolvendo abuso sexual infantil. Assim, ao escrever a música “Just lose it”, o rapper colocou algumas referências do caso. Além disso, no clipe ele se veste como Michael Jackson e imita o artista.

Tyler The Creator e Fall

Em 2018, Eminem lançou um polêmico álbum que colecionava xingamentos e indiretas para diferentes celebridades do universo musical dos Estados Unidos. Entre os alvos do rapper estava Tyler The Creator. Não é segredo para os fãs de ambos que eles não se gostam e que Eminem já fez postagens em suas contas pessoais ofendendo Tyler e seu trabalho.

Tyler, por sua vez, revidou aos insultos e em 2018 Eminem utilizou do termo “faggot (bicha)” para se referir ao desafeto. Além da fúria do artista, ele também ganhou milhares de pessoas o cancelando e perdeu muitos seguidores com a atitude.

Machine Gun Kelly e Killshot

Machine Gun Kelly é um dos rappers visto por Eminem como "a nova geração" e isso não é um elogio. Na verdade, Eminem faz críticas aos rappers mais novos e Machine talvez tenha sido o primeiro a falar publicamente sobre o incômodo com as falas pouco respeitosas sobre o seu trabalho.

Conhecido por escrever letras que abordam sua relação com os vícios e a violência cotidiana, Machine possui um estilo agressivo e por vezes provocador. Assim, escreveu críticas e xingamentos a Eminem em sua letra Rap Devil. Poucos meses depois, a resposta veio também em forma de música, com Killshot.

George W. Bush

Não é só com estrelas da música americana que o rapper entra em conflito. Durante as eleições de 2004, ele lança a música “Mosh”, onde há um trecho que expõe sua discordância com o posicionamento de política externa do ex-presidente George W. Bush. Eminem chama a guerra do Iraque de uma “bagunça” onde o culpado era Bush.

Veja também

REDES SOCIAIS Quem é Will Santt, músico que estourou no Instagram cantando bossa nova e lança seu primeiro álbum