Taylor Swift agradece 'às 50 mil pessoas fora do estádio' que assistiram a show em cima de morro

A- A+

Leia também

• Museu em Londres coloca acervo de Taylor Swift lado a lado com obras de grandes nomes da Arte

• De Zezé di Camargo a Taylor Swift: veja animais que foram adotados por famosos

• Eminem tira Taylor Swift do topo das paradas nos Estados Unidos

Quem não conseguiu ingresso para assistir ao show de Taylor Swift no Estádio Olímpico de Munique, na Alemanha, no último sábado, precisou se virar — e isso quis dizer arranjar lugar em cima de um morro nas imediações do local do show.



E não foi pouca gente que teve essa ideia: segundo estimativas oficias da polícia, 25 mil, algo que emocionou a cantora. Taylor falou em 50 mil pessoas no morro e mandou um agradecimento especial a essa plateia no fim do show da "The Eras tour".

| Taylor Swift acknowledging the insane crowd of people on the hill outside the stadium at today's show in Munich, Germany! #MunichTSTheErasTour



"We have people in a park outside the stadium, thousands of people listening from out there!" pic.twitter.com/s8LZxYrsxA — The Eras Tour (@tswifterastour) July 27, 2024

“Somos sortudos o suficiente para tocar este show para 74 mil pessoas lindas neste estádio, e, se os relatos estiverem corretos, cerca de 50 mil pessoas lindas fora do estádio,” disse Swift, de acordo com um vídeo feito por fãs. "Obrigada por virem à 'The Eras Tour', estejam vocês dentro ou fora do estádio. Somos muito sortudos por estarmos aqui com vocês."

Nesta semana, ela continua pela Europa fazendo shows, agora em Varsóvia, na Polônia. Depois segue para Viena, na Áustria, antes de fechar a turnê com mais cinco shows em Londres.

Veja também

CELEBRIDADES Robert Downey Jr. está de volta ao Universo Marvel para viver grande vilão; entenda