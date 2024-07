"Fitzcarraldo", filme de Werner Herzog, inspira turnê que une cinema mudo e música contemporânea

A- A+

O filme "Fitzcarraldo" (1982), do diretor alemão, Werner Herzog, inspira a "Fitzcarraldo Tour", turnê que une cinema mudo e música contemporânea. A circulação internacional começa por Olinda e Recife, nesta quinta (1º) e sexta-feira (2), respectivamente, com entrada gratuita.

Na obra-prima de Herzog, o irlandês Brian Fitzgerald (Klaus Kinski) sonha em construir uma casa de ópera no meio da floresta amazônica. Na tentativa de custear sua ideia absurda, ele resolve atravessar a floresta de barco, para conseguir explorar borracha em um pedaço de terra que conseguiu arrendar.



Promovida pelo Instituto de Cinematografia Incoerente (IOIC, na sigla em inglês), sediado em Zurique, na Suíça, a turnê passará pelas cidades presentes no longa-metragem: Manaus, Letícia, na Colômbia; e Iquitos e Lima, no Peru.

A curadoria e a coordenação da turnê são do argentino Pablo Assandri, diretor artístico do IOIC. Os filmes escolhidos por ele serão usados como partitura para compor, em tempo real, as trilhas sonoras das produções de cinema mudo.

As produções audiovisuais serão todas exibidas em suas versões restauradas. Já a parte musical será executada por um sexteto formado pelos suíços Iokoi (voz, eletrônica), Linda Vogel (harpa, voz) e Bit-Tuner (eletrônica), a argentina Constanza Pellicci (voz), e os brasileiros Marina Mello (harpa) e Thelmo Cristovam (saxofone).

Em Pernambuco, a programação tem início com o concerto "O Grande Mosaico da Arte Moderna", nesta quinta-feira (1°), às 19h, no Teatro Fernando Santa Cruz. Serão exibidos os filmes "L'Inhumaine" (1924), de Marcel L’Herbier e “Ballet mécanique” (1924), de Fernand Léger & Dudley Murphy.

Já na sexta-feira (2), às 19h, a Casa Lontra, no Recife, recebe o concerto "O Aquário Cinematográfico". O programa de curtas-metragens inclui trabalhos do pioneiro da animação, o norte-americano Dave Fleischer (1894-1979), do documentarista e pioneiro do cinema submarino científico, o francês Jean Painlevé (1902-1989), além de obras de vanguarda do fotógrafo e cineasta dadaísta norte-americano Man Ray (1890-1976).

Confira a programação da Fitzcarraldo Tour em Pernambuco:

"O Grande Mosaico da Arte Moderna"

Quinta-feira (1º), às 19h

Teatro Fernando Santa Cruz - CCMEB (Largo do Varadouro, s/n, Varadouro, Olinda)

Filmes: "Ballet mécanique" de Fernand Léger & Dudley Murphy (FR 1924, 16 min)

e "L'Inhumaine" de Marcel L'Herbier (FR 1924, 121 min)

"O Aquário Cinematográfico"

Sexta-feira (2), às 19h

Casa Lontra (Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Soledade)

Filmes: "Evolução" de Dave Fleischer (EUA, 1923, 41 min), "La pieuvre" de Jean Painlevé (FR 1928, 13 min), "La daphnie" de Jean Painlevé (FR 1929, 10 min), "L'étoile de Mer" de Man Ray (FR 1928, 16 min) e "Les Mystères du Château de Dé" de Man Ray (FR 1929, 21 min)

