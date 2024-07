A- A+

SAÚDE Ney Matogrosso explica problema de saúde que o fez cancelar show no fim de semana O cancelamento foi comunicado ao público na manhã do domingo, por meio das redes sociais do Sesc Rio

O cantor Ney Matogrosso, 82 anos, precisou cancelar a apresentação que faria na noite deste domingo, 28, no Festival de Inverno de Penedo, na região sul do Estado do Rio de Janeiro

O cancelamento foi comunicado ao público na manhã do domingo, por meio das redes sociais do Sesc Rio, organizador do evento. O show de Ney foi substituído por uma apresentação da cantora e compositora Adriana Calcanhotto.

Ao Estadão, por volta das 22 horas de domingo, Ney afirmou que passou por um quadro severo de vômito e diarreia e precisou procurar atendimento médico em um hospital. Feitos os exames, segundo o cantor, foi constatado que ele estava com uma virose. Medicado, ele retornou para casa.

"Já estou bem. Me alimentando e sem sintomas', disse Ney à reportagem.

Ney se apresentará no próximo dia 10 de agosto no Allianz Parque, em São Paulo. Ele mostrará ao público seu show Bloco na Rua, com o qual tem percorrido o Brasil desde 2019.



