Forfun faz show de reencontro em Olinda nesta sexta (2)

Banda que mescla rock, reggae e hardcore, Forfun se apresenta neste sexta (2) no Classic Hall.

O show da turnê "Nós" celebra o reencontro do grupo carioca que teve o auge na primeira década de 2000 e dominivam as paradas da rádio e da antiga MTV Brasil.

Após nove anos de hiato, Danilo Cutrim, Vitor Isensee, Nicolas Fassano e Rodrigo Costa se reuniram para realizar 14 shows ao redor do Brasil.

As principais músicas da carreira do grupo, como "Morada", "Alegria Compartilhada", "Hidropônica", "Good Trip" e "Sol ou Chuva", fazem parte do repertório do show.

As portas do Classic Hall vão abrir às 20h, mas o show da Forfun está marcado para às 23h.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Classic Hall e no site Eventim a partir de R$ 75.

Forfun - Turnê de Reencontro - "Nós"

Quando: Nesta sexta-feira (2 de agosto)

Onde: Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães, s/n - Olinda)

Abertura dos portões às 20h e início do show às 23h

Ingressos: a partir de R$ 75 na bilheteria do Classic Hall e online no site Eventim

