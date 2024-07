A- A+

CELEBRIDADES Travis Scott no Brasil: venda geral para show abre nesta segunda-feira; saiba preço dos ingressos Rapper americano vai se apresentar no Allianz Parque dois dias antes do seu show no Rock in Rio

A venda geral para o show de Travis Scott começou nesta segunda-feira (29), às 10h (de Brasília). O artista fará um show em São Paulo, numa quarta-feira, dia 11 de setembro, no Allianz Parque. A apresentação, que faz parte da sua turnê Circus Maximus, acontecerá às vésperas da presença do rapper no Palco Mundo do Rock in Rio.





Como comprar ingressos para o show de Travis Scott em SP?

A pré-venda dos ingressos aconteceu na última sexta-feira (26), das 10h ao meio-dia, através do site da Ticketmaster ou na bilheteria oficial localizada no Shopping Ibirapuera (Av. Ibirapuera, 3103 — Indianópolis). Neste primeiro dia, estarão habilitados para compra somente clientes Private Select do Santander. No sábado (27), no mesmo horário, será a vez dos demais clientes do banco a participarem da pré-venda.

A venda geral de ingressos começa nesta segunda-feira(29), também das 10h ao meio-dia, pelo site da Ticketmaster ou na bilheteria.

Quanto custa o ingresso do show de Travis Scott em SP?

O preço do ingresso varia entre R$ 245 e R$ 890, da seguinte maneira:

Pista Premium: R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada)

Pista: R$ 560 (inteira) e R$ 280 (meia-entrada)

Cadeira inferior: R$ 750 (inteira) e R$ 375 (meia-entrada)

Cadeira superior: R$ 490 (inteira) e R$ 245 (meia-entrada)

